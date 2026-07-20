المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران.. هذا ما كشفته صحيفة واشنطن بوست!

كشفت صحيفة “واشنطن بوست” تفاصيل الاستعدادات العسكرية الأمريكية لمواجهة إيران، وذلك في أعقاب انهيار الهدنة بين الجانبين وتصاعد التوتر في المنطقة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي، أن الولايات المتحدة تواصل استعداداتها لعمليات عسكرية واسعة النطاق ضد إيران، بالتزامن مع تعزيز انتشار قواتها الجوية في الشرق الأوسط، وذلك مع استمرار تبادل الهجمات وسقوط قتلى في صفوف القوات الأمريكية.

وشرعت واشنطن في نقل مقاتلات وطائرات للتزود بالوقود من قواعدها في أوروبا إلى منطقة الشرق الأوسط، بهدف رفع الجاهزية العسكرية وتعزيز قدراتها على تنفيذ عمليات محتملة إذا تطورت الأوضاع.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن هذه التحركات تأتي في ظل تزايد المخاوف الأمنية، لا سيما بعد التقارير التي تحدثت عن مقتل جنود أمريكيين في هجمات نُسبت إلى جماعات مدعومة من إيران.

والأحد، حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من انفجار إقليمي في منطقة الشرق الأوسط، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة ردع إيران.

وجاءت تهديدات ترامب بعد مقتل جنديين أمريكيين في الأردن وفقدان جندي ​آخر عقب هجوم إيراني، حيث قال لصحيفة نيويورك بوست إن “مقتلهما أمر مؤسف لكن المهمة العسكرية لا تزال ضرورية”، محذرا من ازلاق المنطقة إلى صراع أوسع نطاقا إذا لم يتم ردع إيران.