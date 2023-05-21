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رياضة
مدرب المنتخب الصحراوي محمدي عبد الحي:

“المواجهة تاريخية.. وانتصار لبلدنا ومنتخبنا”

ع. ع
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“المواجهة تاريخية.. وانتصار لبلدنا ومنتخبنا”

مباشرة بعد انتهاء المنتخب الصحراوي ومولودية الجزائر قال المدرب صحراوي محمدي عبد الحي إنه بغض النظر عن النتيجة فإن هذه المواجهة تاريخية وهو انتصار فريقينا، وأضاف في ندوة صحفية: “أولا نتقدم بالشكر الحار للدولة الجزائرية على تنظيم هذه المباراة وللشعب الجزائري على هذا الحضور.

ثانيا، فبغض النظر عن النتيجة، إلا أنها تبقى مقابلة تاريخية، لأننا جئنا لنمثل منتخبنا الصحراوي“. وأضاف “لا نعتبرها خسارة، بل هو انتصار لبلدنا ولفريقنا، خاصة وأننا هنا فريقا كبيرا أمام جمهوره. أشكر كل من ساهم في تنظيم وإنجاح هذا اللقاء (…) هذه المباراة سيكون لها صدى كبيرا وهذا هو أكبر انتصار لنا ولقضيتنا”. وأضاف قائلا: “المولودية فريق كبير وعريق، ولديه تاريخ كبير ونحن جئنا لنثبت أن لدينا رياضيين ولدينا مواهب في الصحراء الغربية، حيث خضنا لقاء اليوم بعناصر شابة تتراوح أعمارها ما بين 18 و19 سنة، مع العلم أننا افتقدنا لبعض اللاعبين بسبب الإصابة”.

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