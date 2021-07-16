المواد العلمية أفرزت أزيد من 20 ورقة إجابة إضافية

الإعلان عن نتائج البكالوريا في 22 جويلية الجاري

شرعت مراكز التصحيح الـ87 الموزعة وطنيا في إنجاز مختلف العمليات المرتبطة بحجز نقاط التصحيحات الثلاثة للتأكد وبصفة قطعية من تطابق العلامات المحجوزة على قاعدة البيانات مع النقاط الممنوحة من قبل الأساتذة المصححين. لتجنب الوقوع في الأخطاء وإنصاف كافة المترشحين. على أن يتم الإعلان عن نتائج البكالوريا في موعدها المحدد دون أي تقديم أي يوم الخميس 22 جويلية الجاري. مثلما أشارت إليه “الشروق” في أعداد سابقة.

قالت مصادر “الشروق”، إن التصحيح الثاني لأوراق إجابات المترشحين لامتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2021، قد انتهى خاصة في المواد الأدبية على اعتبار أن طبيعة هذه المواد لا تستغرق وقتا طويلا في عملية التصحيح، فيما تم الشروع في التصحيح الثالث والأخير الذي يستغرق أقل من 24 ساعة، في حين أن بعض مراكز التصحيح لم تنه التصحيح الثاني في بعض المواد العلمية بسبب الأوراق الإضافية والتي وصلت إلى 20 ورقة إضافية.

وأضافت مصادرنا بأن مراكز التصحيح الموزعة وطنيا، قد شرعت في مراقبة “عملية الحجز” للنقاط الخاصة بالتصحيحات الثلاثة مع العلامة النهائية لأزيد من 731 ألف مترشح، قصد التأكد بصفة نهائية وقطعية من تطابق العلامات المحجوزة على قاعدة البيانات مع النقاط الممنوحة من طرف الأساتذة المصححين والمدونة على ما يصطلح عليها “بوريقات التنقيط”، وذلك تحت الإشراف المباشر لنواب رؤساء مراكز التصحيح، مؤكدة على أن هذه العمليات تتم من طرف ثنائيات وتراقب على الأقل ثلاث مرات، بغية تجنب الوقوع في أي أخطاء وكذا للعمل على قدم وساق لإنصاف جميع الممتحنين ليحصل كل تلميذ في نهاية المطاف وقبل الإعلان النهائي عن النتائج على حقه كاملا في العلامات دون إجحاف.

وستعلن وزارة التربية الوطنية عبر الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، عن نتائج امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2021، والذي أجري خلال الفترة بين الـ20 و24 جوان الفارط، في موعدها المحدد سلفا ضمن الرزنامة المنجزة السابقة وهو 22 جويلية الجاري، دون تقديم للموعد مثلما روجت له بعض الأطراف على مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

ويذكر أن النتائج الأولية للتصحيح الأول قد أظهرت تفوق الرياضيات في كافة الشعب على كافة المواد في امتحان شهادة البكالوريا، بتحصل أغلب المترشحين على علامات ممتازة وكاملة وصلت إلى 20 من 20 لأول مرة في تاريخ الامتحانات، فيما تصدرت ثلاث شعب نتائج البكالوريا ويتعلق الأمر بشعبة علوم طبيعة وحياة، رياضيات وتقني رياضي.