المواطن أولوية الحكومة.. وتعليمات حازمة للتكفل بالانشغالات الصحية

في اجتماع لمجلس الوزراء تناول قطاعات حساسة.. الرئيس تبون:

دخول أسلاك التربية والتعليم العالي والتكوين المهني مرهون بتلقيح الجميع

تسريع إصدار قوانين الاستثمار.. وإيجاد حلول ناجعة للشركات العمومية

مزارع نموذجية على حساب الدولة لإنتاج الشمندر السكري والزيت النباتي

أمر عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، جهازه التنفيذي بجعل المواطن أولوية العمل الحكومي، بما يمكنه من اتخاذ القرارات الملائمة لإيجاد الحلول لمشاكل المواطن وانشغالاته، مؤكدا على ضرورة تحسين التواصل معه، فيما ألزم قطاعات العدل والداخلية والصحة والصناعة والفلاحة والاتصال بحزمة من التوجيهات والقرارات الواجب ترجمتها ميدانيا.

الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، أفضى إلى حزمة من القرارات بعد استماعه، الأحد، إلى عرض الوزير الأول وزير المالية وعروض عدد من الوزراء حول مختلف المشاريع، التي بعد المصادقة عليها، أسدى رئيس الجمهورية تعليمات وأوامر في كل منها.

ففي قطاع الصحة، أمر الرئيس برفع إنتاج الأكسجين المقدر حاليا بأكثر من 360 ألف لتر إلى 470 ألف لتر بدخول مصنع بطيوة بوهران حيز الخدمة، بالإضافة إلى 100 ألف لتر يتم استيرادها عبر البواخر، كل يومين، لتلبية الطلب وتحسبا لأي طارئ. مع مراعاة المقاييس والشروط التقنية لاستقبال وتخزين مادة الأكسجين في المستشفيات.

كما أمر الرئيس بتسريع وتيرة التلقيح لبلوغ المناعة الجماعية خاصة في الولايات الأكثر تضررا والأكثر كثافة، كولايات العاصمة، وهران، سطيف وقسنطينة، لبلوغ على الأقل نسبة 60 بالمائة من عدد الأشخاص الملقحين مع العمل على دخول الإنتاج الوطني للقاح الجزائري-الصيني حيز الخدمة شهر سبتمبر المقبل، بطاقة تصل إلى مليوني جرعة شهريا، مشيرا إلى أن الدخول الاجتماعي القادم لأسلاك التربية، التعليم العالي والتكوين المهني، مرهون بتلقيح الجميع.

وأكد الرئيس تبون على ضرورة تحسيس المواطنين باستعمال الأوكسجين في المنازل تحت مراقبة طبية دقيقة، وتوحيد المعلومات الخاصة بوباء كوفيد-19، خلال عمليات الاتصال وجعلها من اختصاصات وزارة الصحة.

أما في قطاع الصناعة، فأكد الرئيس على ضرورة تطوير القطاع الصناعي بالتوجه نحو إنشاء وكالات للعقار الصناعي، الفلاحي والعمراني موازاة مع إحصاء دقيق لأراضي العقار الصناعي غير المستغلة وتسريع إصدار النصوص القانونية الجديدة حول الاستثمار، تحفيزا للشراكة وخلق فرص عمل، مع إحداث توازن في الاستثمار بين مناطق الشمال والجنوب والهضاب، وإيجاد حلول ناجعة وفتح رأسمال الشركات العمومية بما فيها البنوك والابتعاد عن التسيير الإداري.

كما أكد بيان مجلس الوزراء على ضرورة تسوية مشاكل المناطق الصناعية وتنظيم استغلالها بطرق أكثر نجاعة، وإعادة النظر في طريقة تسييرها خاصة أنّها تضم عقارات غير مستغلة إلى حد الآن.

وأمر الرئيس الوزير الأول وزير المالية ووزير الداخلية بالإشراف على الإنشاء الفوري لمناطق نشاط، قصد استحداث مؤسسات صغيرة ومتوسطة موجهة للشباب عبر كل البلديات، وإعادة النظر في الشباك الموحد، بهدف إعطائه الفعالية والسرعة في تجسيد الاستثمارات الحقيقية في شتى القطاعات، مع مواصلة محاربة كل أشكال الفساد واحترام دفاتر الشروط المنصوص عليها في قطاع الصناعة بعيدا عن التحايل واستغلال إمكانات الدولة وإنهاكها، مثلما حدث في السنوات السابقة.

وفي قطاع الفلاحة، أكد رئيس الجمهورية على الحكومة ضرورة تشجيع الصناعة التحويلية من خلال استحداث وحدات نموذجية على حساب الدولة لإنتاج الشمندر السكري والزيت النباتي قصد تشجيع المستثمرين الخواص، لتكون مراكز تكوين مستقبلا، وإحصاء الأراضي الفلاحية وتحديد نوعيتها ومدى ملاءمة منتجاتها لبلوغ فلاحة عصرية مبنية على معايير علمية، كونها مستقبل البلاد، مع إعادة تنظيم طريقة تمويل الموّالين بمراعاة مصلحتي الدولة والمربين والتوجه نحو زراعة الأشجار المثمرة التي تتكيف مع مناخ الهضاب العليا.

وأمر الرئيس بجعل استيراد مادة القمح حصريا من صلاحيات الديوان المهني الجزائري للحبوب، وذلك على إثر تسجيل عمليات تحايل وتسريع دخول مصنع إنتاج الزيت النباتي في ولاية جيجل حيز الخدمة، قبل نهاية السنة الجارية.

كما أمر الرئيس وزير الاتصال بتسريع إصدار النصوص القانونية المنظمة لنشاط السمعي البصري والصحافة المكتوبة، ومجال أخلاقيات المهنة ومراجعة النص التنظيمي لسلطة ضبط السمعي البصري للسماح لها بالتحرك بصفة قبلية وبعدية. وترتيب الأولويات في مجال نشاط الاتصال والعمل على تكييف النصوص القانونية مع أحكام دستور 2020، الذي يكفل الحريات ويصونها.

كما أمر رئيس الجمهورية بتحديد الوثائق المطلوبة في استخراج تصريح إنشاء الصحف والنشريات طبقا لما ينص عليه الدستور في مجال تكريس حريات التعبير إلى جانب تحضير النصوص القانونية لإنشاء قطب جزائي مكلف بمحاربة الجرائم السيبرانية، طبقا لما تقرر في اجتماع المجلس الأعلى للأمن، مع العمل على تحسين طرق وآليات التواصل مع المواطن في كل المجالات، وجعله أولوية العمل الحكومي بما يمكن من اتخاذ القرارات الملائمة لإيجاد الحلول لمشاكله وانشغالاته.