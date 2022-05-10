المواطن السعودي التائه بالمغرب.. بيان توضيحي من سفارة الرياض

قالت السفارة السعودية في المغرب إن مواطنها الذي يمر بظروف صحية وعُثر عليه تائها في المملكة المغربية، سيصل إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، الثلاثاء.

وذكرت السفارة، في بيان، أنه تم إجراء فحوصات طبية للشاب، مؤكدة أنه يتمتع بصحة جيدة. وأضافت “تم تزويده ببعض الأدوية التي تتناسب مع وضعه الصحي”.

وجاء في البيان أنه “تم إنهاء إجراءات المواطن السعودي الذي يمر بظروف صحية في المغرب، وسوف يصل مطار جدة صباح اليوم الثلاثاء ومنها إلى منطقته بالباحة”.

وكان مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطعا مصورا لشاب سعودي في المغرب، فقد أوراقه الرسمية، ويعاني أزمة صحية، قبل أن تشير سفارة بلاده إلى الوصول إليه والعمل على إعادته إلى السعوية.

وفي بيان سابق، قالت السفارة إنه تم التعرف على هوية الشاب والتواصل مع أهله. وأضافت أن الشاب “في مكان آمن بعهدة السفارة السعودية بالمغرب”.

وضج موقع تويتر بمقطع الشاب الذي يدعى (فهد) حينما عثر عليه يعيش في سوق الملابس المستعملة في مدينة المحمدية (غرب المغرب)، وقال إنه فقد جواز سفره، ولا يتذكر سوى كونه من منطقة الباحة (جنوب السعودية).

وتعالت الأصوات لمطالبة السلطات السعودية بالبحث عن “الشاب التائه” والوصول إلى أهله، والتدخل لإعادته إلى بلاده.