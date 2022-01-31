الموافقة على إدماج أصحاب الشّهادات خارج التّخصّص

الوظيف العمومي ينهي حالة السوسبانس

أبدت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، موافقتها الاستثنائية من أجل إدماج أصحاب الشهادات خارج التخصص في بعض الرتب وذلك ضمن إطار تسريع وتيرة إدماج حاملي الشهادات، وتخص هذه العملية قطاعات التكوين المهني والشباب والرياضة والضرائب والنقل والصحة.

الإجراء يخص قطاعات التّكوين والشّباب والضّرائب والنّقل والصّحة

وفي هذا الصدد كشفت مصالح الوظيف العمومي من خلال ردها بتاريخ 24 جانفي المنقضي، على الطلب الذي تقدم به أحد الولاة من أجل الحصول على رخصة استثنائية بهدف إدماج أعوان يشتغلون في إطار جهازي المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات وذلك في رتب أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الدرجة الأولى وأستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الدرجة الثانية ومتصرف ومتصرف إقليمي وملحق رئيس للإدارة وملحق رئيس للإدارة الإقليمية وبيولوجي في الصحة العمومية من الدرجة الأولى وبيولوجي في الصحة العمومية من الدرجة الثانية، علما أن الشهادات التي يحوزها هؤلاء غير مدرجة ضمن التخصصات المطلوبة للالتحاق بالرتب الخاصة بموظفي القطاعات المعنية.

وفي هذا الخصوص، وافقت المديرية العامة للوظيفة العمومية من خلال مراسلتها، تحوز “الشروق” نسخة منها، على إدماج المعنيين، بصفة استثنائية في الرتب المذكورة، منها إدماج الأعوان الحائزين على شهادة طبيب بيطري في رتبة أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية وكذا إدماج حاملي شهادة الليسانس في علم الاجتماع شعبة التنظيم والعمل وفي تخصص علم اجتماع التربية في رتبة أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الدرجة الأولى، أما فيما يتعلق بالأعوان الذين يحوزون شهادات ليسانس في اللغة الفرنسية والانجليزية والفلسفة والعربية والتاريخ وعلم اجتماع التربية وعلم الاجتماع والديموغرافيا، شعبة التربية، وشهادة الليسانس في التاريخ فإنه بالإمكان إدماجهم – تشير مراسلة الوظيفة العمومية – في رتبة متصرف، شريطة موافقة اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة عمليات الإدماج على إدماجهم في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-336 المؤرخ في 8 ديسمبر 2019 المتضمن إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات وكذا ممارستهم لمهام إدارية بحتة.

من جهة أخرى، أبدت مصالح الوظيفة العمومية موافقتها على إدماج حاملي شهادة الليسانس في الرياضيات والفيزياء في رتبة مساعد مهندس في التسيير التقني والحضري للإدارة الإقليمية، كما تم قبول إدماج حاملي شهادة مهندس دولة علوم البحار، تخصص علم البيئة، في رتبة بيولوجي في الصحة العمومية من الدرجة الثانية وحاملي شهادة الليسانس في علوم الطبيعة والحياة، علوم البحر، وشهادة الليسانس علوم الطبيعة والحياة، علوم زراعية، في رتبة بيولوجي في الصحة العمومية من الدرجة الأولى.