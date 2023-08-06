الموافقة على اعتماد سفير جديد للجزائر بالأرجنتين
وافقت الحكومة الأرجنتينية على تعيين لطفي سبوعي سفيرا فوق العادة ومفوضا للجزائر لدى الأرجنتين.
وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية، الأحد، عن تعيين لطفي سبوعي سفيرًا للجزائر بدولة الأرجنتين.
وافقت الحكومة الأرجنتينية على تعيين لطفي سبوعي سفيرا فوق العادة ومفوضا للجزائر لدى الأرجنتين.
وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية، الأحد، عن تعيين لطفي سبوعي سفيرًا للجزائر بدولة الأرجنتين.
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