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الجزائر

الموافقة على اعتماد سفير جديد للجزائر بالأرجنتين

الشروق أونلاين
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الموافقة على اعتماد سفير جديد للجزائر بالأرجنتين
وزارة الشؤون الخارجية

وافقت الحكومة الأرجنتينية على تعيين لطفي سبوعي سفيرا فوق العادة ومفوضا للجزائر لدى الأرجنتين.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية، الأحد، عن تعيين لطفي سبوعي سفيرًا للجزائر بدولة الأرجنتين.

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