الموافقة على تعيين 3 سفراء جزائريين جدد في هذه الدول

تم الموافقة على تعيين 3 سفراء جزائريين جدد في كل من بيرو، بورندي وسويسرا حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأفادت وزارة الخارجية، في بيان لها الأحد، أن حكومة بيرو وافقة على تعيين نوال ستوتي سفيرة فوق العادة ومفوضة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية بيرو.

كما وافقت الحكومة السويسرية على تعيين محمد الأمين العباس، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى كونفدرالية سويسرا.

ووافقت حكومة بوروندي على تعيين صباح فضل، سفيرة فوق العادة ومفوضة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية بوروندي.