الموافقة على 24 استثمارا خاصا في النقل الجوي والبحري

كشف وزير النقل عيسى بكاي، الإثنين، عن الموافقة المبدئية على 24 استثمارا خاصا في مجال النقل البحري والجوي.

وأوضح بكاي خلال نزوله ضيفا على “فوروم الإذاعة” أنه بعد تعليمات رئيس الجمهورية حول تشجيع المبادرات الخاصة وفتح المجال للاستثمار تم العمل على تغيير النصوص والتنظيمات الخاصة بهذا المجال.

وأكد الوزير أنه قد تم مبدئيا منح الموافقة لـ15 مستثمرا في ميدان الطيران و9 موافقات في مجال النقل البحري سواء للأشخاص أو البضائع.

واعتبر ضيف الفوروم أن الكرة أصبحت في مرمى المتعاملين الإقتصاديين وهذا بعد التسهيلات والإجراءات التي تم تبسطيها بالإضافة إلى خلايا الاستماع التي خصصت لهذا الغرض.

وفي دره عن سؤال حول كيفية تفادي تجربة الخليفة في الطيران الخاص، قال المسؤول الأول عن القطاع إن مصالحه ستكون بالمرصاد لظروف ممارسة هذا النشاط وهذا بالرجوع إلى النصوص التشريعية والتنظيمة.