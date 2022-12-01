الموافقة على 45 عرضا تقنيا من أجل الاستكشاف المنجمي

وافقت الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية على 45 عرضا تقنيا من بين الـ50 التي استلمت في إطار المناقصة الوطنية والدولية للمزايدة العلنية لمنح 19 ترخيصا منجميا لاستكشاف عديد أنواع المعادن.

وأكد رئيس الوكالة اسماعيل الجوزي، خلال ندوة صحفية عقدت على هامش حفل فتح الأظرفة، الذي جرى بمقر وزارة الطاقة أنه تم فيما يخص هذه المناقصة سحب 71 دفتر اعباء بالنسبة للمواقع المنجمية الـ19 الموزعة على 13 ولاية.

وأضاف أنه تم الاكتتاب لـ11 موقعا من بين المواقع المنجمية الـ19.

وتابع يقول ذات المسؤول أن هذه الدورة الـ53 تخص مواقع منجمية خاصة بالرخام ورمل السيلكا والحجر الجيري والغرانيت والرمل الاصفر والطين الصلصالي والرمل و الواقعة بولايات كل من تمنراست وتبسة وتيميمون وبرج باجي مختار ومسيلة وتلمسان ومعسكر وورقلة وبومرداس وخنشلة وسوق أهراس وميلة وغليزان.

وقد تمت دعوة مكتتبي العروض التقنية المقبولة طبقا لأحكام دفتر الأعباء، لتقديم عروضهم المالية في 20 ديسمبر المقبل.

تجدر الإشارة، إلى أن فتح أظرفة العروض التقنية قد جرى في جلسة علنية و بحضور المكتتبين ومحضر قضائي وممثلين عن الصحافة الوطنية.