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الجزائر
أزيد من 92 ألف طالب عمل ينتظر

الموافقة على 5500 ملف “منحة البطالة” في أسبوع

الشروق
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الموافقة على 5500 ملف “منحة البطالة” في أسبوع
أرشيف

كشف المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل، عبد القادر جابر، أنه تمت الموافقة على أزيد من 5500 ملف تقدم به أزيد من 413 ألف طلب للاستفادة من منحة البطالة عبر المنصة الرقمية “منحة” التي تم إطلاقها في 25 فيفري الماضي.

وأوضح عبد القادر جابر، للقناة للقناة الأولى، أن عدد طالبي العمل الذين تمكنوا من حجز موعد فيقدر عددهم بأزيد من 13 الف طالب عمل، بينما ينتظر استقبال أزيد من 92400 طالب عمل معني خلال هذا اليوم بجميع وكالات التشغيل.

يشار إلى أن وزارة العمل كانت نصبت خليتين من قطاعات مختلفة للتنسيق والسهر على إنجاح عملية الاستفادة من منحة البطالة.
يذكر أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كان أعلن، في 15 فيفري الماضي، أنه سيتم صرف منحة البطالة بداية من مارس في شكل شبه راتب بقيمة 13 ألف دج وسيستفيد منها 620 ألف بطال مسجل لدى مكاتب التشغيل.

وقال رئيس الجمهورية، خلال لقائه الدوري مع وسائل الإعلام الوطنية، أن البطالين الشباب هم “ثلاثة أصناف، الأول خليط بين الشباب والكهول تتكفل بهم وزارة التضامن الوطني، أما الصنف الثاني هم الشباب الذين ينتظرون الإدماج، والصنف الثالث هم البطالون” الذين سيستفيدون من “منحة البطالة التي ستكون شبه راتب بمبلغ 13 ألف دج بداية من مارس القادم لصون كرامتهم”.

وأوضح رئيس الجمهورية أنه علاوة على المنحة، سيستفيد هؤلاء الشباب أيضا من “التغطية الصحية كبقية الموظفين” وهو، كما قال، “إنجاز يحسب لبلادنا التي تتجه بخطوات عملاقة نحو الرقي والتقدم لصالح المواطن”، مجددا التأكيد على أن صب هذه المنحة سيبقى إلى غاية حصول المستفيد منها (البطال) على منصب شغل.

ك. ل

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