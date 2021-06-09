الموت يغيب الكاتبة الإعلامية ندى مهري

"أميرة النجوم" تلتحق "بمملكة الأمنيات" تبعد صراع مع المرض

فقدت الجزائر الكاتبة والإعلامية الجزائرية فضيلة مهري المعروفة باسم ندى مهري، عن عمر يناهز الـ 50 سنة، بعد صراع مع مرض، ألزمها فراش المستشفى لأشهر.

وعرفت ندى مهري، وهي ابنة أخي القيادي الثوري الراحل عبد الحميد مهري، بكونها كاتبة تخصصت في الإبداع الموجه للأطفال واليافعين. وبرزت إضافة إلى ذلك بكتاباتها في عدة منابر عربية إلى جانب عملها في منظمة المرأة العربية بالقاهرة وهي أحد الهياكل التابعة لجامعة الدول العربية.

أصدرت الراحلة عددا من الأعمال الأدبية، على غرار “أميرة النجوم” (1996) التي تحصلت على جائزة الشارقة للإبداع العربي (الإمارات) في 2009 واختيرت بعض نصوصها لتكون ضمن المقرر الدراسي وكذا “لعبة الألغاز”.

وتعتبر روايتها “مملكة الأمنيات” آخر إبداعاتها وهي تتمة لعملها السابق “أميرة النجوم”، وهو العمل الذي ترجم مؤخرا إلى الإنجليزية وحقق نجاحا إعلاميا ونقديا مميزا، بالإضافة إلى العديد من الأشعار التي صدرت في مؤلفات جماعية على مستوى العالم العربي.

وشاركت ندى مهرى في عديد التظاهرات الأدبية داخل وخارج الجزائر كما حازت العديد من الجوائز والتكريمات.