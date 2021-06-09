-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات
"أميرة النجوم" تلتحق "بمملكة الأمنيات" تبعد صراع مع المرض

الموت يغيب الكاتبة الإعلامية ندى مهري

زهية منصر
  • 1345
  • 2
الموت يغيب الكاتبة الإعلامية ندى مهري

فقدت الجزائر الكاتبة والإعلامية الجزائرية فضيلة مهري المعروفة باسم ندى مهري، عن عمر يناهز الـ 50 سنة، بعد صراع مع مرض، ألزمها فراش المستشفى لأشهر.

وعرفت ندى مهري، وهي ابنة أخي القيادي الثوري الراحل عبد الحميد مهري، بكونها كاتبة تخصصت في الإبداع الموجه للأطفال واليافعين. وبرزت إضافة إلى ذلك بكتاباتها في عدة منابر عربية إلى جانب عملها في منظمة المرأة العربية بالقاهرة وهي أحد الهياكل التابعة لجامعة الدول العربية.

أصدرت الراحلة عددا من الأعمال الأدبية، على غرار “أميرة النجوم” (1996) التي تحصلت على جائزة الشارقة للإبداع العربي (الإمارات) في 2009 واختيرت بعض نصوصها لتكون ضمن المقرر الدراسي وكذا “لعبة الألغاز”.

وتعتبر روايتها “مملكة الأمنيات” آخر إبداعاتها وهي تتمة لعملها السابق “أميرة النجوم”، وهو العمل الذي ترجم مؤخرا إلى الإنجليزية وحقق نجاحا إعلاميا ونقديا مميزا، بالإضافة إلى العديد من الأشعار التي صدرت في مؤلفات جماعية على مستوى العالم العربي.

وشاركت ندى مهرى في عديد التظاهرات الأدبية داخل وخارج الجزائر كما حازت العديد من الجوائز والتكريمات.

مقالات ذات صلة
مؤسسات وزارة الثقافة تواجه شبح الإفلاس.. والإدارة تسابق الزمن للبحث عن الحلول

مؤسسات وزارة الثقافة تواجه شبح الإفلاس.. والإدارة تسابق الزمن للبحث عن الحلول

عائلة الشيخ شمس الدين تطمئن بشأن حالته الصحية وتنشر صورة له من داخل المشفى

عائلة الشيخ شمس الدين تطمئن بشأن حالته الصحية وتنشر صورة له من داخل المشفى

حيوان يعود للحياة بعد تجمّده لـ 24 ألف عام في سيبيريا!

حيوان يعود للحياة بعد تجمّده لـ 24 ألف عام في سيبيريا!

دراسة.. بكتيريا خطيرة مقاومة للأدوية قد ينقلها المسافرون  

دراسة.. بكتيريا خطيرة مقاومة للأدوية قد ينقلها المسافرون  

إشادة واسعة بشاب فقير عثر على مبلغ 320 مليون سنتيم وأعاده لصاحبه

إشادة واسعة بشاب فقير عثر على مبلغ 320 مليون سنتيم وأعاده لصاحبه

إهانة الرؤساء.. من حذاء بوش إلى صفعة ماكرون!

إهانة الرؤساء.. من حذاء بوش إلى صفعة ماكرون!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
2
  • 2021

    الله يرحمها

    0
  • صالح الشاوي

    رحمها الله واسكنها فسيح جنانه ان لله وان اليه راجعون . اعظم الله اجر عائلتها

    0

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد