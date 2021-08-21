الموجة الثالثة لكورونا كانت قاسية على الجزائريين

قال إنها وصلت الذروة في 29 جويلية.. وزير الصحة:

قال وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، إن الموجة الثالثة، انطلقت بسرعة كبيرة، مسجلة عددا كبيرا من المرضى بحاجة إلى الأوكسجين.

وفي تصريح خص به موقع sante news –dz، أضاف الوزير، أن سلالة “دلتا” شكلت 91 بالمائة من الإصابات في الجزائر، مما أدى إلى زيادة الطلب على الأوكسجين، وهذا الأمر ترتب عنه مشكل في توزيع هذه المادة الحيوية، لأن وزارة الصحة لا تنتج الأوكسجين.

وتابع الوزير إن الذروة كانت يوم 29 جويلية، حيت وصل عدد الإصابات يومها إلى قرابة 2000 حالة، كما بلغ عدد المصابين في المستشفيات حوالي 16 ألف حالة ضغط كبير أغلبها في العاصمة وتيزي وزو وسطيف والبليدة، مع تسجيل ارتفاع في عدد الوفيات بسبب نقص الأوكسجين.

وأكد بن بوزيد، أنه تم تجاوز المشكل، ومنحنى الإصابات بدأ في النزول ببطء من 100 حالة في اليوم إلى 200 يوميا والأمور بدأت تتحسن نوعا ما، كما أن عدد المرضى في المستشفيات يتراجع أين وصل عددهم في العاصمة 2500 مريض وفي تيزي وزو 1900 مريض، ليصل العدد الإجمالي للمرضى عبر الوطن إلى 13500 مريض لحد اليوم.

وكان وزير الصحة قد كشف الجمعة، أنه تم تلقيح 6 ملايين مواطن منذ انطلاق العملية التي ستشمل الأقل من 18 سنة، مشيرا أنه سيتم تسريع وتيرة التلقيح خلال شهر سبتمبر القادم وستهدف إلى تلقيح 30 مليون مواطن خلال 3 أشهر.

س.ع