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الموجة الرابعة لكورونا تزحف على روسيا وبوتين يقر عطلة لأسبوع

الشروق أونلاين
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الموجة الرابعة لكورونا تزحف على روسيا وبوتين يقر عطلة لأسبوع

تزحف موجة رابعة لكورونا على روسيا، أقر معها الرئيس بوتين كإجراء احتياطي عطلة لأسبوع، حيث تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية عتبة الـ36 ألفا، مسجلة مستويات قياسية منذ بدء الجائحة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، الخميس عن رصدها 36339 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 34073 إصابة في اليوم السابق.

ويتوزع أكبر عدد من الإصابات الجديدة بين العاصمة موسكو (7897 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3280 حالة) ومقاطعة موسكو (2318 حالة).

وشهدت حصيلة ضحايا الفيروس التاجي في روسيا زيادة غير مسبوقة لليوم الثالث على التوالي، برصد 1036 حالة وفاة جديدة خلال اليوم الأخير، مقابل 1028 وفاة الأربعاء و1015 وفاة الثلاثاء.

وتماثل 25895 مريضا في روسيا منذ الأربعاء للشفاء وسجلت في البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة ثمانية ملايين و131164 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، منها 227389 حالة وفاة وسبعة ملايين و91607 حالات شفاء.

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 202.7 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 624 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.

وتلقى أكثر من 51 مليون شخص حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد الفيروس التاجي، واستكمل أكثر من 47.5 مليون منهم تطعيمهم بتلقي الجرعة الثانية.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء عن حزمة جديدة من الإجراءات ترمي للحد من تفشي كورونا في بلاده، في مقدمتها  فرض عطلة رسمية مدفوعة الأجر تمتد من 30 أكتوبر حتى 7 نوفمبر.

 

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