الموجة الرابعة لكورونا.. وزير الصحة يجدد تعليماته   

جدد وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، تعليماته بتوفير العدد الكافي من الأسرة ومخزون الأكسجين ومضادات التخثر لتفادي موجة رابعة خطيرة من فيروس كورونا.

ودعا الوزير، الاثنين، خلال ترؤسه لقاء مع مديري الصحة الولائيين، إلى الإفراج عن الأسرة غير الشاغرة على مستوى المؤسسات الإستشفائية بطريقة تدريجية وحسب الوضعية الوبائية بكل ولاية.

وطالب بضمان سير عمل، عدد من المصالح الطبية ذات الأهمية الكبرى بالنسبة للمواطن على غرار أمراض النساء و التوليد، الإنعاش، الجراحة العامة، الاستعجالات وطب الأطفال.

كما انتقد الوزير مجددا استمرار رفض بعض المؤسسات الاستشفائية استقبال المرضي بحجة عدم توفر الأماكن، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق من ثبث عليه القيام بمثل هذه التصرفات.

وقال أنه يتوجب على هؤلاء المدراء في حال تسجيل حالات استثنائية إجراء اتصالات لضمان سرير للمريض في مستشفى آخر مع التكفل بنقله في سيارة إسعاف.