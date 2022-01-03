-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الموجة الرابعة لكورونا.. وزير الصحة يجدد تعليماته   

الشروق أونلاين
  • 583
  • 0
الموجة الرابعة لكورونا.. وزير الصحة يجدد تعليماته   

جدد وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، تعليماته بتوفير العدد الكافي من الأسرة ومخزون الأكسجين ومضادات التخثر لتفادي موجة رابعة خطيرة من فيروس كورونا.

ودعا الوزير، الاثنين، خلال ترؤسه لقاء مع مديري الصحة الولائيين، إلى الإفراج عن الأسرة غير الشاغرة على مستوى المؤسسات الإستشفائية بطريقة تدريجية وحسب الوضعية الوبائية بكل ولاية.

وطالب بضمان سير عمل، عدد من المصالح الطبية ذات الأهمية الكبرى بالنسبة للمواطن على غرار أمراض النساء و التوليد، الإنعاش، الجراحة العامة، الاستعجالات وطب الأطفال.

كما انتقد الوزير مجددا  استمرار رفض بعض المؤسسات الاستشفائية استقبال المرضي بحجة عدم توفر الأماكن، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق من ثبث عليه القيام بمثل هذه التصرفات.

وقال أنه يتوجب على هؤلاء المدراء في حال تسجيل حالات استثنائية إجراء اتصالات لضمان سرير للمريض في مستشفى آخر مع التكفل بنقله في سيارة إسعاف.

مقالات ذات صلة
مواقع التواصل تتوشّح السّواد مع بداية الموجة الرابعة 

مواقع التواصل تتوشّح السّواد مع بداية الموجة الرابعة 

هذه أجور مسيري المؤسسات العمومية الصناعية والتجارية

هذه أجور مسيري المؤسسات العمومية الصناعية والتجارية

الأحوال الجوية: أمطار وثلوج مع انخفاض في درجات الحرارة بداية من الثلاثاء

الأحوال الجوية: أمطار وثلوج مع انخفاض في درجات الحرارة بداية من الثلاثاء

كتّاب الضبط يقاطعون الجلسات القضائية

كتّاب الضبط يقاطعون الجلسات القضائية

رياح المحليات تطيح بـ10 قيادات أفلانية!

رياح المحليات تطيح بـ10 قيادات أفلانية!

تأجيل محاكمة حداد وغول وقاضي إلى 13 جانفي 

تأجيل محاكمة حداد وغول وقاضي إلى 13 جانفي 

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد