الموزمبيقيون بدأوا يتحدّثون عن التأهّل للمونديال من بوّابة الجزائر

لاعبو الموزمبيق يحتفلون بِأحد أهدافهم في مرمى بوتسوانا.

ارتفعت “حُمَّى” كأس العالم في الشارع الموزمبيقي، وبدأ الكلّ يتحدّث مُبكّرا عن اختطاف بطاقة مونديال 2026.

وعشية مواجهة منتخب بلاده للجزائر، قال اتحاد الكرة الموزمبيقي بِهذا الصّدد، الجمعة: “بعد فوز خارق للعادة (على بوتسوانا) في الجولة الأولى، ارتفع منسوب الثقة والإصرار لدى لاعبينا. الآن، صرنا نحتاج إلى الدّعم الجماهيري، لِدفع لاعبينا نحو التأهّل لِكأس العالم 2026”.

ولم يسبق لِمنتخب “الأفاعي السّوداء” التأهّل للمونديال، المنافسة التي بدأ يُشارك في تصفياتها مُتأخّرا، وبِالضّبط في نسخة أمريكا 1994. وفي كأس أمم إفريقيا، بلغ النّهائيات 4 مرّات، آخرها في طبعة أنغولا 2010، وودّع السّباق في كلّ استحقاق من الدور الأوّل. أمّا آخر تصنيف له في جدول ترتيب “الفيفا”، فيُشير إلى المركز الـ 113 عالميا، مُقابل الرّتبة الـ 33 لـ “الخضر”.

هذا وشرع اتحاد الموزمبيق لِكرة القدم، الجمعة، في بيع تذاكر مباراة منتخب بلاده مع الجزائر.

وضبط الاتحاد أسعار التذاكر وفقا لِثلاث فئات، وحسب وضعية المُتفرّج في المُدرّجات، على النّحو التالي: 210 و420 و630، مع الإشارة إلى أن الأرقام مُدرجة بِما يُقاربها بِالدينار الجزائري.

الدّعوة إلى حضور أكثر من 40 ألف مُتفرّج

يُعوّل اتحاد الموزمبيق لِكرة القدم على دعم الجماهير المحلّية، من أجل أن يحصد منتخب بلاده فوزا آخر أمام الجزائر.

وتسضيف الموزمبيق بِميدانها المنتخب الوطني الجزائري، بعد ظهيرة الأحد المقبل. في إطار الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

وفي الجولة الأولى من تصفيات المونديال مساء الخميس، كانت الجزائر قد فازت داخل القواعد بـ (3-1) على الصّومال، وجلبت الموزمبيق انتصارا بعيدا عن الدّيار بـ (2-3) أمام منتخب بوتسوانا.

وقال اتحاد الكرة الموزمبيقي في أحدث بيان له، مُخاطبا الجماهير المحلّية: “يُمكننا الاعتماد على الأنصار الأحد المقبل في مباراة الجزائر. دعونا نملأ مدرّجات الملعب عن آخرها من أجل بلدنا. إنّه أمر في متناولنا. شكرا لكم جميعا على هذا الدّعم”.

وتُجرى المباراة بِملعب “زمبيتو” (الصّورة المُدرجة أدناه) الذي يقع في العاصمة الموزمبيقية مابوتو، وهو منشأة رياضية معشوشبة طبيعيا، تتّسع لِنحو 42 ألف متفرّج، ودُشّنت عام 2011.

وفي الموزمبيق – هذا البلد الذي يقع في جنوب القارّة السّمراء – يبلغ عدد سكّان 34 مليون نسمة، وفقا لِأحدث الإحصائيات الرّسمية.