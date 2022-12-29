الموزمبيق أوّل منتخب يحّل بِالجزائر

جانب من آخر تدريبات المنتخب المحلّي الموزمبيقي بِبلده.

سيكون منتخب الموزمبيق للاعبين المحلّيين أوّل فريق يحلّ بِالجزائر، استعدادا لِخوض منافسة بطولة إفريقيا لِهذه الفئة.

ويُنتظر قدوم المنتخب المحلّي الموزمبيقي إلى الجزائر هذا الجمعة، كما ذكره رشيد أوكالي رئيس لجنة تنظيم “شان” 2023 في تصريحات صحفية بِمقرّ “الفاف”، الخميس.

وسيُجري الموزمبيقيون تربّصا بِالجزائر، استعدادا لِبطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين التي تنطلق في الـ 13 من جانفي المقبل.

وتتبارى الموزمبيق مع المنتخب المحلّي الجزائري بِملعب براقي في الـ 21 من جانفي المقبل، لِحساب الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لِمنافسة “الشان”. ضمن فوج يضمّ أيضا فريقَي ليبيا وإثيوبيا.

وسيكون المنتخب المحلّي الغاني ثاني فريق يصل إلى الجزائر، وذلك الثلاثاء المقبل. بينما تحلّ المنتخبات الـ 15 المتبقيّة بِأرض الوطن في الـ 9 والـ 10 والـ 11 من جانفي المقبل.