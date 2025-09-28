الموزمبيق أو أنغولا أو جنوب إفريقيا أو جزر القُمر مرشّحة لمواجهة “الخضر” وديا

"الفاف" يتلقّى طلبات برمجة تربّصات في الجزائر قبل "الكان"

يدرسُ الاتّحاد الجزائري لكرة القدم، في الآونة الأخيرة، مقترحات من نظرائه في القارة السمراء، لبرمجة مباريات وديّة أمام المنتخب الوطني، في فترة التوقّف الدولي، في شهر نوفمبر القادم، تحسّبا لبطولة إفريقيا التي ستحتضنها المغرب، نهاية شهر ديسمبر من العام الجاري، حيث تأتي كلّ من جنوب إفريقيا، أنغولا، الموزمبيق وجُزر القمر في مقدّمة المنتخبات التي تحرصُ على برمجة وديّة ضدّ أشبال بيتكوفيتش، قبل السفر إلى المغرب.

وكان الاتّحاد الجزائري لكرة القدم قد تلقّى طلبات من عديد الاتّحادات الكروية في القارة السّمراء، لبرمجة تربّصها التحضيري في الجزائر، خلال الفترة التي تسبق كأس إفريقيا للأمم، التي ستحتضنها المغرب نهاية العام الجاري، علمًا أنّ المنتخب الوطني سيخوض البطولة القاريّة المقبلة في المجموعة الخامسة.

وسيكونُ المنتخب الوطني على موعد شهر أكتوبر القادم مع مواجهتين لحساب الجولتين التاسعة والعاشرة من تصفيات كأس العالم 2026، بمواجهة منتخب الصومال على ملعب “ميلود هدفي” في وهران يوم 6 أكتوبر، ثم ملاقاة منتخب أوغندا يوم 14 من الشهر ذاته على ملعب “حسين آيت أحمد” في تيزي وزو.

جدير بذكره، أنّ المنتخب الوطني سيخوضُ كأس أمم إفريقيا المقبلة في المغرب في نسختها 35، في الفترة ما بين 21 ديسمبر 2025 إلى 18 جانفي 2026، حيثُ سيشارك “الخضر” في “الكان” في المجموعة الخامسة التي تضمّ منتخبات السودان، بوركينافاسو وغينيا الاستوائية، على أن يفتتح أشبال فلاديمير بيتكوفيتش غمار العرس الكروي القاري القادم بمواجهة المنتخب السوداني يوم 24 ديسمبر، ثم منتخب بوركينافاسو بتاريخ 28 من ذات الشهر لحساب الجولة الثانية، فمنتخب غينيا الاستوائية في الجولة الثالثة يوم 31 من شهر ديسمبر.