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رياضة

الموزمبيق تدعو إلى حضور أكثر من 40 ألف مُتفرّج أمام الجزائر

علي بهلولي
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الموزمبيق تدعو إلى حضور أكثر من 40 ألف مُتفرّج أمام الجزائر
ح.م
ملعب "زمبيتو" بِالموزمبيق.

يُعوّل اتحاد الموزمبيق لِكرة القدم على دعم الجماهير المحلّية، من أجل أن يحصد منتخب بلاده فوزا آخر أمام الجزائر.

وتسضيف الموزمبيق بِميدانها المنتخب الوطني الجزائري، بعد ظهيرة الأحد المقبل. في إطار الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

وفي الجولة الأولى من تصفيات المونديال مساء الخميس، كانت الجزائر قد فازت داخل القواعد بـ (3-1) على الصّومال، وجلبت الموزمبيق انتصارا بعيدا عن الدّيار بـ (2-3) أمام منتخب بوتسوانا.

وقال اتحاد الكرة الموزمبيقي في أحدث بيان له، مُخاطبا الجماهير المحلّية: “يُمكننا الاعتماد على الأنصار الأحد المقبل في مباراة الجزائر. دعونا نملأ مدرّجات الملعب عن آخرها من أجل بلدنا. إنّه أمر في متناولنا. شكرا لكم جميعا على هذا الدّعم”.

وتُجرى المباراة بِملعب “زمبيتو” الذي يقع في العاصمة الموزمبقية مابوتو، وهو منشأة رياضية معشوشبة طبيعيا، تتّسع لِنحو 42 ألف متفرّج، ودُشّنت عام 2011.

وفي هذا البلد الذي يقع جنوب القارّة السّمراء، يبلغ عدد سكّان الموزمبيق 34 مليون نسمة، وفقا لِأحدث الإحصائيات الرّسمية.

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