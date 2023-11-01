الموزمبيق وناميبيا أفضل من الخضر حسب الكاف..!

المنتخب الوطني خارج قائمة أفضل منتخب إفريقي هذا العام

شهدت جائزة الإتحاد الإفريقي لأفضل منتخب إفريقي لعام 2023، تواجد المنتخب الوطني خارج قائمة الترشيحات، رغم أن القارة السمراء لم تشهد أي حدث قاري هذا الموسم، وتحقيق أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي العديد من النتائج الإيجابية هذا العام، أبرزها تصدر المجموعة خلال تصفيات “كان 2023” بكوت ديفوار، بالإضافة للفوز أمام المنتخب السنغالي بهدف نظيف، في دياره بالعاصمة داكار، بتاريخ 12 سبتمبر الماضي.

كما لم يخسر المنتخب الوطني في كل المواجهات التي خاضها في هذا العام، حيث حقق الخضر التعادل وديا أمام تونس في تربص جوان الماضي، فيما تعادل أمام تنزانيا في الجولة الأخيرة من تصفيات الكان، والفوز أمام الرأس الأخضر والتعادل أمام مصر وديا في آخر تربص.

وأثار إبعاد الخضر عن قائمة الترشيحات استغراب المتتبعين، خاصة بتواجد منتخبات لم تحقق شيئا هذا الموسم، وتحتل مراكز متأخرة في ترتيب الفيفا على غرار تنزانيا والموزمبيق، باستثناء المغرب والسنغال اللذان يتقدمان عن الخضر في الترتيب.

وجاءت قائمة ترشيحات الكاف على النحو التالي: المغرب، السنغال، تنزانيا، الرأس الأخضر، ناميبيا، الموزمبيق، موريتانيا، غينيا الإستوائية، غامبيا، غينيا بيساو.

يذكر أن الخضر نال جائزة أحسن منتخب إفريقي في 2019، عقب تتويجه بالكان في الأراضي المصرية، بالإضافة لجمال بلماضي كأفضل مدرب إفريقي في تلك السنة .