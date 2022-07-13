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اقتصاد

الموز بـ700 دينار ومنظمة المستهلكين تطالب بالتحقيق

بلقاسم حوام
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الموز بـ700 دينار ومنظمة المستهلكين تطالب بالتحقيق
أرشيف

بعد استقرارها لأشهر، عادت أسعار الموز للارتفاع، لمستويات قياسية جديدة، وسط صدمة المستهلكين، حيث تجاوزت أسعاره، الأربعاء، في أسواق الجملة 600 دج وفي أسواق التجزئة 700 دج، حيث طالبت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك بالتحقيق في هذه الأسعار التي تبقى حسبها بعيدة كل البعد عن الثمن الحقيقي لهذه المادة التي تعرف أسعارها استقرارا في الأسواق العالمية.

حيث أكد مصطفى زبدي أنه بالرغم من التراجع الكبير في استهلاك هذه المادة في فصل الصيف وسرعة تلفها، غير أن أسعارها تحولت إلى لغز حقيقي يجب حله من طرف السلطات الوصية، التي فشلت في ضمان استقرار أسعار هذه المادة، وقال محدثنا أن هناك معلومات وصلت المنظمة تفيد بنقص كبير في وفرة هذه المادة لدى المنتجين، ما تسبب في نقص العرض وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى وجود المضاربة في هذه المادة التي تباع للمستهلكين بأسعار مضاعفة.

ورغم توزيع وزارة التجارة رخص الاستيراد على المتعاملين لإدخال كميات كبيرة من الموز للأسواق، حيث شهدت أسعاره خلال الأشهر الماضية استقرارا ما بين 250 و300 دج، يضيف زبدي أن ارتفاع الأسعار مجددا يثبت غياب مخطط ثابت لضمان استقرار أسعار هذه المادة في الأسواق، وطالب بضرورة التحقيق في هذا الواقع ومحاربة بارونات المضاربة وجميع المتسببين في حرمان المواطنين من هذه الفاكهة .

بدورها، اتصلت الشروق بمصالح وزارة التجارة للوقوف على الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار هذه المادة، والتي لم تفصح لنا عن أي معلومات بخصوص هذه القضية.

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