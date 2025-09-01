-- -- -- / -- -- --
الجزائر

المولد النبوي الشريف.. الجمعة المقبل عطلة مدفوعة الأجر

محمد فاسي
المولد النبوي الشريف.. الجمعة المقبل عطلة مدفوعة الأجر
المديرية العامة للوظيفة العمومية

أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، في بيان مشترك، أن يوم الجمعة المقبل 5 سبتمبر 2025، الموافق لـ 12 ربيع الأول 1447 هجري، سيكون عطلة مدفوعة الأجر بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وأوضح البيان أن العطلة تخص جميع مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة، وكذا العاملين في مختلف القطاعات، بغض النظر عن طبيعة قوانينها الأساسية، بما في ذلك العمال باليوم أو الساعة، وذلك استناداً إلى أحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 جويلية 1963 المتعلق بالأعياد القانونية، المعدل والمتمم.

وأكد المصدر ذاته على ضرورة اتخاذ المؤسسات والإدارات المعنية التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب خلال هذا اليوم.

