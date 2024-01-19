المولودية بطلة الشّتاء

أحرز فريق مولودية الجزائر وبِنسبة كبيرة جدّا مساء الجمعة، اللّقب الفخري بطل الشّتاء.

وفازت المولودية على الضّيف اتحاد بسكرة، بِرسم الجولة الـ 14 وقبل الأخيرة من عمر مرحلة ذهاب البطولة الوطنية. فباتت تبتعد في الصّدارة بِفارق 12 نقطة عن شباب بلوزداد صاحب الرّتبة السادسة.

وورد ذكر شباب بلوزداد لِأن هذا الفريق تنقصه ثلاث مقابلات متأخّرة، وقد أجّل في تاريخ سابق نيل “العميد” للقب الشرفي.

وصعد نادي البارادو إلى المركز الثاني، بعد فوزه داخل القواعد على وفاق سطيف.

وفي أسفل الجدول، ازدات وضعية اتحاد سوف تعقيدا، بعد أن مُنِيَ بالخسارة رقم “11” تواليا، وكانت الأخيرة منها بِميدانه أمام اتحاد العاصمة. وبِالمُقابل، استعادت مولودية وهران ذاكرة الانتصارات أمام المُضيّف فريق مولودية البيّض، وحصدت أوّل فوز بعد ستّ هزائم متتالية.

وتألّق مهاجم شبيبة القبائل حسين مواقي بِتسجيله هدفَين ضدّ شبيبة الساورة، رافعا غلّته إلى ثلاثة توقيعات في بطولة هذا الموسم.

النتائج الفنية:

م.الجزائر 1 – ا.بسكرة 0

ن.البارادو 1 – و.سطيف 0

ن.مقرة 1 – ا.خنشلة 1

ش.الساورة 3 – ش.القبائل 2

ش.قسنطينة 1 – ن.بن عكنون 1

ج.الشلف 0 – ش.بلوزداد 0 (بِمدرّجات شاغرة)

ا.سوف 1 – ا.العاصمة 3 (ناقص مقابلة)

م.البيّض 0 – م.وهران 1

جدول الترتيب:

1- م.الجزائر 33ن

2- ن.البارادو 23ن

3- ا.خنشلة 23ن

4- ش.الساورة 22ن

5- ش.قسنطينة 21ن (ناقص مقابلة)

6- ش.بلوزداد 21ن (ناقص 3 مقابلات)

7- و.سطيف 21ن

8- ا.العاصمة 20ن (ناقص مقابلتَين)

9- ش.القبائل 18ن (ناقص مقابلة)

10- ا.بسكرة 17ن (ناقص مقابلة)

11- ن.مقرة 17ن

12- م.البيّض 16ن

13- ج.الشلف 16ن

14- ن.بن عكنون 9ن (ناقص مقابلة)

15- م.وهران 9ن (ناقص مقابلة)

16- ا.سوف 4ن