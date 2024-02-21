المولودية بوجه مغاير عن المواسم الماضية وحلم اللقب يقترب

يتصدر البطولة منذ انطلاق الموسم

يعيش فريق مولودية الجزائر واحدة من أفضل فتراته الكروية هذا الموسم، بالنظر لما يقدمه الفريق في البطولة، والأرقام الرهيبة التي جعلته يستحق صدارة الترتيب لحد الآن، وهو ما رفع سقف الطموحات عاليا لدى أنصار الفريق، في رؤية النادي يحقق اللقب، ويعود للواجهة الإفريقية بداية من الموسم القادم.

والمتتبع لعميد الأندية الجزائرية هذا الموسم، يدرك الفرق بين ما عاناه الفريق خلال المواسم الماضية، وما يعيشه الفريق هذا الموسم، حيث يشهد النادي حالة إستقرار على كل المستويات من خلال المحافظة على رئيس مجلس الإدارة محمد حكيم رجم، والإبقاء على الطاقم الفني بقيادة التقني الفرنسي باتريس بوميل، وهو ما عاد بالإيجاب على أداء الفريق هذا الموسم، وخير دليل سلسلة النتائج الإيجابية التي يحققها من جولة إلى أخرى.

ولعل أبرز عنصر في تألق أشبال بوميل هذا الموسم، هو قيمة الانتدابات التي قامت بها إدارة النادي في الصائفة الماضية، من خلال النوعية على غرار نجم الخضر يوسف بلايلي، وقلب الدفاع جمال بلعمري، بالإضافة إلى أفضل عنصر في الفريق هذا الموسم، زكرياء نعيجي، دون نسيان اكتشاف الموسم، الإيفواري محمد زوغرانا، الذي اعتبره الجميع الصفقة الأحسن في تشكيلة العميد هذا الموسم، وهي الانتدابات، التي أكدت عدم وقوع رئيس النادي في الخطأ واختيار اللاعبين على حسب متطلبات الفريق، ما تترجم على أرضية الميدان.

ورغم قيمة الانتدابات والأسماء الكبيرة، التي لطالما كانت سابقا أحد أسباب وقوع العديد من المشاكل في بيت العميد، إلا أن روح المجموعة داخل بيت المولودية، أصبح ظاهرا من خلال العلاقة الوطيدة التي تربط عناصر الفريق، وتضحية الكل من أجل النجاح، وهي السمة التي كانت غائبة في المواسم الماضية، داخل الفريق الأكثر شعبية في الجزائر، بالإضافة إلى الرغبة الشديدة لدى اللاعبين في إفراح شعب المولودية، من خلال الأداء داخل أرضية الميدان، وطريقة التفاعل في اللقاءات.

بالنظر إلى كل الإيجابيات التي تحيط بالفريق هذا الموسم، إلا أن الطريق الصحيح الذي تسير عليه تشكيلة العميد كان سيكون معقدا، دون الجماهير الكبيرة التي أصبحت حديث العام والخاص داخل وخارج الوطن، من خلال المساندة الكبيرة لتشكيلة الفريق، وعدم وقوع الأنصار في فخ المواسم الماضية، حيث رغم التعثر في بعض اللقاءات إلا أن ردة فعلهم الإيجابية وبقاءهم خلف الفريق بتلك الأعداد الغفيرة، حافظ على قوة الفريق، وجعل العديد من اللاعبين يؤكدون تضحيتهم من أجل الجماهير، التي حطمت كل الأرقام هذا الموسم من حيث الحضور الجماهيري، والذي أصبح يتعدى 60 ألف مناصر في كل اللقاءات، والتنقل بأعداد قياسية إلى كل ملاعب الجمهورية.

ورغم أن البطولة تبقت منها 13 جولة، وصعوبة حسم التتويج باللقب في الوقت الراهن، إلا أن المعطيات الحالية، وما يقدمه زملاء بلايلي هذا الموسم يبشر بموسم استثنائي لمولودية الجزائر، وهو في الطريق الصحيح نحو التتويج باللقب الثامن في تاريخة، والذي غاب عن خزائن الفريق منذ سنة 2010، وهي مدة طويلة بالنسبة لفريق، كان قريبا من التتويج في العديد من المناسبات خلال السنوات الماضية، غير أن المشاكل الكبيرة داخل الفريق، حرمت الأنصار والعميد من إضافة ألقاب أخرى للنادي الأكثر شعبية في الجزائر.