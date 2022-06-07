-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تنبيه حول أمطار رعدية عبر 12 ولاية
رياضة

المولودية بِلا جمهور حتى المباراة الثانية بِميدانها في الموسم المقبل

علي بهلولي
  • 146
  • 0
المولودية بِلا جمهور حتى المباراة الثانية بِميدانها في الموسم المقبل

يُنهي فريق مولودية الجزائر لِكرة القدم موسمه الحالي ويخوض مطلع النسخة المقبلة، بعيدا عن أنصاره.

وسلّطت لجنة الانضباط في آخر اجتماع لها عقوبة جديدة على المولودية، تقضي بِخوض مباراة واحدة بِمدرجات شاغرة، وتسديد غرامة مالية قيمتها 200 ألف دينار.

وفسّرت لجنة الانضباط الحكم الصّادر، بِرشق أنصار “العميد” لِأرضية الملعب بِالشهب النارية، خلال مواجهة المضيف نادي جمعية الشلف. التي لُعبت مساء الأحد الماضي، بِرسم الجولة الـ 33 وقبل الأخيرة من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل. وانتهت بِنتيجة التعادل (1-1).

وكانت لجنة الانضباط قد عاقبت المولودية بِإجراء مقابلتَين بِلا جمهور، وتسديد غرامة مالية قيمتها 100 ألف دينار. بِسبب تخريب أنصار فريق الأخضر والأحمر لِمقاعد مدرجات ملعب “5 جويلية 1962″، خلال المباراة الجوارية أمام اتحاد العاصمة، مساء الـ 15 من ماي الماضي، ضمن إطار الجولة الـ 30 من عمر البطولة. وانتهت بِخسارة المولودية بـ (0-1).

حسابيا، لعبت المولودية مباراة بِمدرجات شاغرة، أمام الضيف شبيبة القبائل مساء الـ 28 من ماي الحالي، بِرسم الجولة الـ 32 من عمر البطولة، وخسرت بِثنائية نظيفة. وسيتكرّر السيناريو أمام الزائر فريق مولودية وهران، بِملعب “5 جويلية 1962″، لِحساب الجولة الـ 34 والأخيرة من عمر البطولة، عصر الجمعة المقبلة. وتبقى مولودية الجزائر مُجبرة على خوض مباراة أخرى بِلا جمهور في أوّل لقاء لها داخل القواعد، خلال بطولة الموسم المقبل.

مقالات ذات صلة
برشلونة يفتح “كامب نو” لإقامة حفلات الزفاف

برشلونة يفتح “كامب نو” لإقامة حفلات الزفاف

“الفوز على الجزائر ليس مستحيلا.. حضرنا بجدية وأفضلية الملعب في صالحنا”

“الفوز على الجزائر ليس مستحيلا.. حضرنا بجدية وأفضلية الملعب في صالحنا”

“الفاف” تُحدّد تاريخ عقد الجمعية العامة العادية

“الفاف” تُحدّد تاريخ عقد الجمعية العامة العادية

هل اعتزل محرز اللّعب الدّولي؟ بلماضي يردّ

هل اعتزل محرز اللّعب الدّولي؟ بلماضي يردّ

نصيحتي للذين لا يفقهون الكرة.. اتركوا “الخضر” بسلام

نصيحتي للذين لا يفقهون الكرة.. اتركوا “الخضر” بسلام

بلماضي مطالب بتغييرات جريئة أمام تنزانيا

بلماضي مطالب بتغييرات جريئة أمام تنزانيا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد