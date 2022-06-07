المولودية بِلا جمهور حتى المباراة الثانية بِميدانها في الموسم المقبل

يُنهي فريق مولودية الجزائر لِكرة القدم موسمه الحالي ويخوض مطلع النسخة المقبلة، بعيدا عن أنصاره.

وسلّطت لجنة الانضباط في آخر اجتماع لها عقوبة جديدة على المولودية، تقضي بِخوض مباراة واحدة بِمدرجات شاغرة، وتسديد غرامة مالية قيمتها 200 ألف دينار.

وفسّرت لجنة الانضباط الحكم الصّادر، بِرشق أنصار “العميد” لِأرضية الملعب بِالشهب النارية، خلال مواجهة المضيف نادي جمعية الشلف. التي لُعبت مساء الأحد الماضي، بِرسم الجولة الـ 33 وقبل الأخيرة من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل. وانتهت بِنتيجة التعادل (1-1).

وكانت لجنة الانضباط قد عاقبت المولودية بِإجراء مقابلتَين بِلا جمهور، وتسديد غرامة مالية قيمتها 100 ألف دينار. بِسبب تخريب أنصار فريق الأخضر والأحمر لِمقاعد مدرجات ملعب “5 جويلية 1962″، خلال المباراة الجوارية أمام اتحاد العاصمة، مساء الـ 15 من ماي الماضي، ضمن إطار الجولة الـ 30 من عمر البطولة. وانتهت بِخسارة المولودية بـ (0-1).

حسابيا، لعبت المولودية مباراة بِمدرجات شاغرة، أمام الضيف شبيبة القبائل مساء الـ 28 من ماي الحالي، بِرسم الجولة الـ 32 من عمر البطولة، وخسرت بِثنائية نظيفة. وسيتكرّر السيناريو أمام الزائر فريق مولودية وهران، بِملعب “5 جويلية 1962″، لِحساب الجولة الـ 34 والأخيرة من عمر البطولة، عصر الجمعة المقبلة. وتبقى مولودية الجزائر مُجبرة على خوض مباراة أخرى بِلا جمهور في أوّل لقاء لها داخل القواعد، خلال بطولة الموسم المقبل.