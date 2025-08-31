المولودية تبدأ رحلة الدفاع عن اللقب بِتعادل

استهلّ البطل فريق مولودية الجزائر رحلة الدّفاع عن لقبه مساء الأحد، بِنتيجة التعادل السلبي مع جاره اتحاد العاصمة.

واحتضن ملعب “مصطفى شاكر” بِالبليدة أطوار هذه المواجهة، لِحساب الجولة الثانية من عمر البطولة الوطنية للموسم الجديد. علما أن الاتحاد هو الفريق المستضيف.

وشهدت هذه المباراة الجوارية، حضور المدرب الجنوب إفريقي رولاني موكوينا في الجهاز الفني لـ “العميد”، ونظيره عبد الحق بن شيخة لدى فريق “سوسطارة”، في مهمّتَين جديدتَين لهما. فضلا عن مشاركة حارس مرمى “محاربي الصحراء” ألكسيس قندوز أساسيا مع فريقه الجديد مولودية الجزائر.

وفي مواجهة أُخرى احتضن فعّالياتها ملعب “20 أوت 1955” بِالعناصر، اكتفت شبيبة القبائل بِنتيجة التعادل (1-1) مع المضيّف نجم بن عكنون.

وبادرت الشبيبة إلى التسجيل بواسطة صانع الألعاب رياض بودبوز في الدقيقة الـ 37، وعادل الكفة للنجم متوسط الميدان عبد الجليل ساعد في الدقيقة الـ 45+4.

وأهدرت شبيبة القبائل ركلة جزاء في الدقيقة الـ 30، فشل في تحويلها إلى هدف لاعب المنتخب الوطني المحلي والوافد الجديد أيمن محيوس.

وعاد محيوس بعد 13 دقيقة من ذلك وهزّ شباك النجم، لكن حكم الساحة مصطفى غربال رفض الهدف بِداعي التسلّل، وبعد أن استشار زميله يحي دهار المشرف على تقنية الفيديو.

وتشكّل جدول الترتيب على النحو التالي: