المولودية تتأهّل بِشقّ الأنفس

تأهّلت مولودية الجزائر بِشقّ الأنفس سهرة الأحد، إلى دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال إفريقيا.

واكتفت المولودية بِنتيجة التعادل السلبي مع الضيف فريق كولومب الكاميروني، في مباراة إيّاب الدور الثاني.

وكان “العميد” قد تعادل بِهدف لِمثله في لقاء الذهاب بِالكاميرون، وهي الحصيلة التي جعلته يعبر إلى دور المجموعات بِقاعدة الهدف المسجّل بعيدا عن الدّيار.

واحتضن ملعب “علي لابوانت” بِالدويرة أطوار مواجهة العودة، وبِمدرّجات شاغرة بِسبب العقوبة الإفريقية المسلّطة على المولودية.

ويتعرّف فريق المدرب رولاني موكوينا على منافسيه، بعد سحب قرعة دور المجموعات في الثالث من نوفمبر المقبل.

بعيدا عن ذلك، خاضت مولودية الجزائر 18 مباراة رسمية تواليا بِلا هزيمة، وذلك بِاحتساب آخر 9 مقابلات من البطولة الوطنية للموسم الماضي.

