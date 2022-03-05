المولودية تتبختر والمدية تتنفّس وتلمسان تتألّم

مولودية الجزائر في أزهي أيّامها

اقترب فريق مولودية الجزائر مساء السبت، من الرّائد فريق شباب بلوزداد. بعد إجراء خمس مقابلات من الجولة الـ 20 لِبطولة القسم الوطني الأوّل.

ولعبت مولودية الجزائر خارج القواعد مع وداد تلمسان وحصدت نقاط الفوز، في ثالث انتصار على التوالي لـ “العميد”. وبِالمقابل خاض الوداد رابع لقاء له على التوالي بِلا انتصار.

وانتهت قمّة بولوغين بين اتحاد العاصمة والزّائر شبيبة الساورة، بِلا غالب ولا مغلوب.

وانتفض فريق أولمبي المدية بعد معاناة طويلة، مُرادفة لـ 12 هزيمة متتالية، وفاز على المضيف مولودية وهران.

وجاءت نتائج المقابلات كما يلي:

و.تلمسان 0 – م.الجزائر 2

ا.العاصمة 0 – ش.الساورة 0

س.غليزان 1 – ا.بسكرة 1

ه.شلغوم العيد 1 – أ.الأربعاء 1

م.وهران 0 – أ.المدية 1

ش.القبائل – ن.حسين داي (تُجرى هذا الأحد)

ج.الشلف – و.سطيف (تُجرى هذا الأحد)

ش.بلوزداد – ن.البارادو (تُجرى الإثنين المقبل)

ن.مقرة – ش.قسنطينة (تُجرى الإثنين المقبل)

وتشكّل جدول الترتيب على النّحو التالي:

1- ش.بلوزداد 39ن (ناقص مقابلتَين)

2- م.الجزائر 36ن (ناقص مقابلة)

3- ا.العاصمة 34ن

4- ش.الساورة 33ن (ناقص مقابلتَين)

5- ن.البارادو 33ن (ناقص مقابلة)

6- ش.القبائل 32ن (ناقص مقابلة)

7- ا.بسكرة 32ن (ناقص مقابلة)

8- و.سطيف 31ن (ناقص مقابلتَين)

9- ش.قسنطينة 29ن (ناقص مقابلة)

10- أ.الأربعاء 25ن

11- ج.الشلف 24ن (ناقص مقابلة)

12- م.وهران 22ن

13- ن.مقرة 22ن (ناقص مقابلة)

14- ه.شلغوم العيد 17ن (ناقص مقابلة)

15- ن.حسين داي 17ن (ناقص مقابلة)

16- أ.المدية 17ن

17- س.غليزان 15ن (ناقص مقابلة)

18- و.تلمسان 10ن