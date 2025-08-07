-- -- -- / -- -- --
المولودية تتعادل في تونس

ح.م
لقطة من مباراة حمام الأنف والمولودية.

تعادل نادي مولودية الجزائر بِهدف لِمثله مساء الخميس، أمام فريق حمام الأنف من القسم الثاني التونسي.

ولُعبت هذه المباراة الودية بِمدينة عين دراهم التونسية، حيث يُقيم “العميد” هناك معسكرا إعداديا.

وبادر المحليون إلى التسجيل في الدقيقة الـ 55 ومن ركلة جزاء، وعادل بعدها الكفة للمولودية المدافع مروان خليف.

وقبل ذلك، خاض رجال المدرب الجديد رولاني موكوينا 3 مقابلات تحضيرية: الأولى لم تُكتمل أمام الأولمبيك الباجي التونسي، وبعدها أمام شباب قسنطينة (التعادل 2-2)،  ثم ضد سبوتينغ بن عروس من الدرجة التونسية الثالثة (الفوز 0-3).

وهكذا انتهت المقابلات الودية الصيفية للمولودية، وسيعود الفريق إلى أرض الوطن.

ويستهل زملاء القائد والمدافع أيوب عبدلاوي الموسم الجديد بِصفة رسمية في الـ 21 من أوت الحالي، وذلك بِمواجهة الجار شباب بلوزداد، لِحساب الجولة الأولى من عمر البطولة الوطنية نسخة 2025-2026.

