المولودية تتعثّر و”الكناري” يشعل سباق اللّقب

احتفال لاعبي شبيبة القبائل بِهدف سُجّل ضد شباب بلوزداد.

تعثّر رائد ترتيب البطولة الوطنية فريق مولودية الجزائر مساء السبت، فيما شدّد الوصيفان شباب بلوزداد وشبيبة القبائل الخناق عليه.

ووقفت مولودية البيض الند للند أمام المضيّف فريق مولودية الجزائر، وفرضت التعادل على “العميد”، وجسّدت ما صارت تتمتّع به في الفترة الأخيرة، من كونها لم تنهزم في المباراة العاشرة لها تواليا.

وتندرج هذه المباراة ضمن إطار الجولة الـ 24، من عمر بطولة القسم الوطني الأول.

وفازت شبيبة القبائل على الزائر شباب بلوزداد، في مواجهة شهدت طرد حكم الساحة لحلو بن ابراهم لِمهاجم الشباب أيمن محيوس عند الدقيقة الـ 34، وحينها كانت النتيجة متعادلة بِهدف لِمثله، بعد اعتداء خشن على مدافع الشبيبة إيدير مقدم.

وتألّق مهاجم “الكناري” رضوان بركان بِتوقع ثنائية في مرمى شباب بلوزداد، رافعا رصيده إلى 7 أهداف في البطولة الوطنية.

وبات فريقا شباب بلوزداد وشبيبة القبائل لا يتخلّفان سوى بِنقطتَين عن الرائد نادي مولودية الجزائر، لكن رجال المدرب خالد بن يحي تنقصهم مباراة متأخّرة.

واستمرّ اتحاد العاصمة في تقديم العروض السلبية، وانهزم في بشار أمام شبيبة الساورة. فيما أوقف المحلّيون نزيف 3 هزائم متتالية.

وتنفّس ترجي مستغانم الصّعداء، وحصد أوّل انتصار بعد 4 مقابلات بِلا فوز، في البطولة الوطنية وكأس الجمهورية، معقّدا وضعية الضيف نجم مقرة.

وطرد حكم الساحة هيثم غوثي متوسط ميدان نجم مقرة زكريا كموخ في الدقيقة الـ 85، وحينها كان فريقه متخلّفا في النتيجة بِهدف لِصفر.

نتائج المقابلات:

م.الجزائر 0 – م.البيّض 0

ش.القبائل 3 – ش.بلوزداد 2

ش.الساورة 2 – ا.العاصمة 1

ت.مستغانم 2 – ن.مقرة 1