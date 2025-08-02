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رياضة

المولودية تتقاسم الرّغيف مع “السّنافر”

الشروق الرياضي
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المولودية تتقاسم الرّغيف مع “السّنافر”
ح.م

افترق ناديا مولودية الجزائر وشباب قسنطينة مساء السبت، على نتيجة التعادل هدفَين لِمثلَيهما.

ولُعبت هذه المباراة التحضيرية بِالمركب الرياضي حمام بورقيبة بِتونس، حيث يُقيم الفريقان معسكرا إعداديا.

وسجل ثنائية المولودية كل من أمين مسوسة ومحمد حمادوش، بينما أمضى هدفَي الشباب فتح الله الطاهر وإبراهيم ذيب.

ويُجري فريق مولودية الجزائر مباراة تحضيرية أُخرى بِتونس، أمام الخور القطري هذا الإثنين (حديث عن إلغائها واستبدال المنافس بِفريق تونسي من القسم الثاني). فيما يلعب شباب قسنطينة مقابلة ودية أُخرى مع شباب بلوزداد في اليوم الموالي.

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