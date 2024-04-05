المولودية تتّجه نحو اللّقب وسُوفْ يضع قدما في القسم الثاني

يتّجه فريق مولودية الجزائر بِخُطى ثابتة نحو إحراز لقب البطولة الوطنية، في أعقاب الجولة الـ 22. نظير النّزول إلى القسم الثاني لِاتحاد سوف.

وفازت المولودية على الضّيف اتحاد سوف، فعمّقت الفارق في الصّدارة إلى 14 نقطة، عن الوصيف شباب بلوزداد.

ومُنِيَ اتحاد سوف بِالهزيمة رقم “19”، وهو مُؤشّر سلبي يضعه في خانة الفريق الأوّل المُرشّح للنّزول ( أو بِالأحرى العودة) إلى القسم الثاني.

وكانت هذه الجولة قد شهدت تنظيم أولى مقابلاتها سهرة الخميس.

نتائج المقابلات:

م.الجزائر 3 – ا.سوف 0

ج.الشلف 1 – ش.الساورة 2

ا.بسكرة 1 – ش.القبائل 0

م.البيّض 0 – ن.مقرة 2

جدول الترتيب:

1- م.الجزائر 52ن

2- ش.بلوزداد 38ن (ناقص مقابلتَين)

3- ش.قسنطينة 37ن (ناقص مقابلة)

4- ا.العاصمة 35ن (ناقص مقابلتَين)

5- و.سطيف 34ن

6- ن.البارادو 32ن (ناقص مقابلتَين)

7- ا.بسكرة 31ن

8- ش.الساورة 30ن

9- م.البيّض 28ن

10- ا.خنشلة 28ن (ناقص مقابلتَين)

11- ش.القبائل 27ن (ناقص مقابلة)

12- ن.مقرة 25ن

13- ج.الشلف 24ن

14- ن.بن عكنون 20ن (ناقص مقابلة)

15- م.وهران 19ن (ناقص مقابلة)

16- ا.سوف 7ن