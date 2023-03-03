المولودية تجلب المدرب الذي أقصى “الخضر”

بومال وبلماضي خلال مواجهة كوت ديفوار والجزائر في "كان" 2022.

أعلنت إدارة نادي مولودية الجزائر مساء الجمعة عن انتداب التقني الفرنسي باتريس بومال، مدربا جديدا لِفريقها الكروي.

وأمضى التقني باتريس بومال عقدا يُدرب بِموجبه فريق “العميد” حتى صيف 2024.

وسيخلف التقني الفرنسي زميله التونسي فوزي البنزرتي، الذي أنهت إدارة نادي المولودية مهامه مُؤخّرا.

وبات التقني بومال ثالث مدرب للمولودية والموسم في نقطة المنتصف فقط! بعد البوسني فاروق خادزيبيغيتش، والتونسي فوزي البنزرتي. دون احتساب المدرب المُساعد رضوان الفالحي (فترة مُؤقّتة).

وسبق لِباتريس بومال (44 سنة) تدريب اتحاد العاصمة عام 2011، لكن في منصب مساعد. كما أشرف على العارضة الفنية لِمنتخبات أنغولا وزامبيا وكوت ديفوار، وأيضا المغرب (مساعد في الأكابر ورئيس في الأولمبي). فضلا عن أندية فرنسية.

ويحمل باتريس بومال في جعبته لقبَين لِكأس أمم إفريقيا، عام 2012 مع زامبيا، وعام 2015 مع كوت ديفوار. وفي الفترتَين كان يشغل منصب مدرب مساعد لِمواطنه الناخب الوطني هيرفي رونار.

وكان باتريس بومال كذلك مدربا لِمنتخب كوت ديفوار الذي فاز على “الخضر” بِنتيجة (3-1)، لِحساب الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لِكأس أمم إفريقيا 2022 بِالكاميرون، وأقصاهم من الدور الأوّل.