المولودية تجلب لاعبا دوليا

أعلنت إدارة نادي مولودية الجزائر، الثلاثاء، عن انتدابها للاعب الدولي محمد رضا حلايمية.

وأمضى المدافع حلايمية (25 سنة) عقدا يدوم موسمَين، يُمثّل بِموجبه ألوان “العميد”.

وانقضت في الـ 30 من جوان الماضي مدّة عقد ابن وهران مع نادي بيرشوت البلجيكي، الذي انضمّ إليه في صيف 2019.

وبات محمد رضا حلايمية اللاعب رقم “12” الذي تنتدبه إدارة نادي مولودية الجزائر، في سوق التحويلات الصيفية الحالية.

وقبل تجربته البلجيكية، ارتدى حلايمية زيّ نادي مولودية وهران، كما خاض 6 مقابلات دولية مع المنتخب الوطني الجزائري، آخرها ضد فريق جيبوتي بِمصر في نوفمبر 2021، ضمن إطار تصفيات كأس العالم 2022.

ويُمكن لِمحمد رضا حلايمية أن يُقدّم دعما قويا للمنتخب الوطني المحلّي، بِتعزيز صفوفه في بطولة إفريقيا لِهذه الفئة، المُقرّر تنظيمها بِالجزائر ما بين جانفي وفيفري 2023.