المولودية تحصد نقاط “الكلاسيكو” والساورة تعثر على مفتاح الفوز

أُقيمت مساء الأحد فعّاليات مقابلتَين أُخريَين، من عمر الجولة العاشرة لِبطولة القسم الوطني الأوّل “موبيليس” لِكرة القدم.

وكسبت مولودية الجزائر بِملعب الدار البيضاء نقاط مباراة” الكلاسيكو” أمام شبيبة القبائل، مثلما فازت شبيبة الساورة على الضيف اتحاد خنشلة.

وإذا كان “العميد” قد استعاد نغمة الانتصارات بعد خسارته في الجولة الماضية، فإن “الكناري” لم يتذوّق حلاوة الفوز في المواجهات الأربع الأخيرة، الخاصّة بِالبطولة ورابطة أبطال إفريقيا.

وبعد ستّ مقابلات بِلا انتصار في البطولة وكأس “الكاف”، عثرت شبيبة الساورة أخيرا على مفتاح الفوز. بينما سقط اتحاد خنشلة في مصيدة الهزيمة، بعد ستّة لقاءات بِلا خسارة.

وجاءت نتيجتا المقابلتَين كالتالي:

م.الجزائر 1 – ش.القبائل 0

ش.الساورة 1 – ا.خنشلة 0

وتشكّلت لائحة الترتيب كما يلي:

1- ش.قسنطينة 20ن (ناقص مقابلة)

2- ش.بلوزداد 19ن (ناقص 3 مقابلات)

3- ا.العاصمة 16ن (ناقص مقابلة)

4- ا.خنشلة 16ن

5- و.سطيف 15ن (ناقص مقابلة)

6- م.الجزائر 14ن (ناقص مقابلتَين)

7- ج.الشلف 13ن

8- أ.الأربعاء 12ن (ناقص مقابلة)

9- ن.مقرة 12ن

10- م.وهران 12ن (ناقص مقابلة)

11- م.البيّض 11ن

12- ش.الساورة 11ن (ناقص مقابلة)

13- ا.بسكرة 10ن (ناقص مقابلتَين)

14- ن.البارادو 8ن (ناقص مقابلة)

15- ش.القبائل 5ن ناقص مقابلتَين)

16- ه.شلغوم العيد 1ن

أبرز مُخلّفات الجولة العاشرة من عمر البطولة الوطنية

لُعبت مساء السبت خمس مقابلات، بِرسم الجولة العاشرة من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل “موبيليس” لِكرة القدم.

وجاءت نتائج هذه المقابلات منطقية إلى حدّ كبير، في انتظار إجراء مواجهتَين أُخريَين هذا الأحد. بينما تأجّل لقاء اتحاد العاصمة ومضيّفه اتحاد بسكرة إلى تاريخ لاحق، بِسبب انشغال فريق “سوسطارة” بِمنافسة كأس “الكاف”.

وما زال فريق شباب بلوزداد النادي الوحيد الذي لم يتجرّع مرارة الخسارة.

ومُني مُتذيّل جدول الترتيب هلال شلغوم العيد بِالهزيمة الثامنة له على التوالي، فيما اهتزّت الشباك 15 مرّة، أي بِمعدّل 3 أهداف في كلّ مباراة.

وتألّق ثلاثة لاعبين بِتسجيل كلّ واحد منهم ثنائية، وهم: متوسط الميدان أحمد كندوسي والمهاجم غيلاس قناوي من وفاق سطيف، وفائق عمران لاعب الخطّ الأمامي لِنجم وقرة.

وإذا كان عمران قد افتتح عدّاد التهديف، فإن كندوسي رفع غلّته إلى 5 أهداف، نظير 3 أهداف لِزميله قناوي.

وتشكّلت نتائج اللّقاءات على النّحو التالي:

أ.الأربعاء 1 – ش.قسنطينة 2

ش.بلوزداد 1 – م.البيّض 0

و.سطيف 4 – ه.شلغوم العيد 0

ن.مقرة 4 – ج.الشلف 2

م.وهران 1 – ن.البارادو 0

واتّخذت لائحة الترتيب الشّكل التالي:

1- ش.قسنطينة 20ن (ناقص مقابلة)

2- ش.بلوزداد 19ن (ناقص 3 مقابلات)

3- ا.العاصمة 16ن (ناقص 3 مقابلات)

4- ا.خنشلة 16ن (ناقص مقابلة)

5- و.سطيف 15ن (ناقص مقابلة)

6- ج.الشلف 13ن

7- أ.الأربعاء 12ن (ناقص مقابلة)

8- ن.مقرة 12ن

9- م.وهران 12ن (ناقص مقابلة)

10- م.الجزائر 11ن (ناقص 3 مقابلات)

11- م.البيّض 11ن

12- ا.بسكرة 10ن (ناقص مقابلتَين)

13- ش.الساورة 8ن (ناقص مقابلتَين)

14- ن.البارادو 8ن (ناقص مقابلة)

15- ش.القبائل 5ن (ناقص 3 مقابلات)

16- ه.شلغوم العيد 1ن