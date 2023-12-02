المولودية تحطم رقم الشبيبة وتصبح أول ناد يسجل 25 هدفا في 8 لقاءات فقط

مولودية الجزائر : بلايلي بايزيد... فهل من مزيد؟

واصل فريق مولودية الجزائر عد ضحاياه وتأكيد بدايته القوية هذا الموسم، بعدما أكرم الضيف نجم مقرة برباعية كاملة على ملعب 05 جويلية الأولمبي، لحساب الجولة الثامنة من المحترف الأول.

وضرب العميد بقوة خلال المواجهة، حيث أكد على نيته هذا الموسم في تحقيق اللقب، بتسجيله سادس فوز على التوالي، حيث تداول على تسجيل الرباعية كل من بايزيد الذي تألق بثنائية ونعيجي الذي استعاد حسه التهديفي في ثالث مواجهة على التوالي، ليختتم مرزوقي مهرجان الأهداف، ويؤكد على قيمته كأفضل بديل في البطولة هذا الموسم، بتسجيله أربعة أهداف خلال دقائق معدودة فقط.

تألق هجوم المولودية هذا الموسم بقيادة النجم يوسف بلايلي، الذي رغم غيابه عن التسجيل في المواجهة إلا أنه قدم تمريرتين حاسمتين للمهاجم بايزيد، الذي أكد هو الأخر أن هجوم المولودية هذا الموسم سيحطم كل الأرقام، لو يواصل بهذا النسق، حيث أصبح العميد أول فريق في تاريخ الدوري الجزائري يسجل 25 هدفا بعد 8 جولات محطما الرقم الذي كان بحوزة شبيبة القبائل منذ موسم 1985-1986 (24 هدفا بعد 8 مباريات) وهو الموسم الذي وقع فيه “الكناري”89 هدفا مع فارق أهداف +67 (رقم قياسي وطني في موسم واحد) لكن في 38 مباراة، عكس الوضع الحالي للمولودية، التي ستخوض 30 لقاء فقط، أي بفارق 8 مباريات كاملة عن موسم 1986.

ورغم أن الجميع تكهن بتراجع فعالية هجوم المولودية لو يغيب يوسف بلايلي، إلا أن الإمكانيات الهجومية التي يمتلكها العميد بتواجد كل من نعيجي الذي يعتبر كلمة السر في الفريق هذا الموسم، بالإضافة إلى الإيفواري داو والمتألق مرزوقي، الذي يعتبرون أحد أفضل اللاعبين في هجوم الفريق، رغم قيمة يوسف بلايلي.

وكانت إدارة الفريق، قد أكدت عبر المناجير محمد خزروني خلال تصريحات قدمها لوسائل الإعلام، أن الفريق يسير في الطريق الصحيح من أجل حسم صفقات كبيرة، لتعويض الغياب المحتمل لبلايلي خلال “الكان”، وهو ما يؤكد نية الفريق في تحضير فريق تنافسي قوي تحسبا للمشاركة القارية الموسم القادم، في حال التتويج باللقب هذا الموسم.

باتريس بوميل: “بلايلي يعشق التسجيل حتى في التدريبات “

عجز يوسف بلايلي عن التسجيل لأول مرة منذ انطلاق الموسم الجاري، بعدما سجل في 7 لقاءات متتالية، غير أنه كان حاسما بتقديمه لتمريرتين، وهو الأمر الذي جعل البعض يتحدث عن شعوره بالغضب لعدم التسجيل.

ورد التقني الفرنسي بارتيس بوميل، على هذه الإشاعات قائلا: “بلايلي بطل كبير اعتاد على تسجيل الأهداف في كل لقاء، ولا يجب أن ننسى أنه اليوم قدّم تمريرتين حاسمتين، ويملك حاليا 10 أهداف و6 تمريرات حاسمة”.

وأضاف بوميل، خلال الندوة التي نشطها عقب المواجهة: “يوسف لاعب يريد دائما أن يسجل وحتى في التدريبات لديه نفس الطباع لا يجب أن يتغير نعلم ذلك، ولم يكن غاضبا أبدا”.

وواصل ذات المتحدث: “في الجزائر نقول لا يوجد هداف وأسمع ذلك كثيرا، لكن بلايلي يثبت العكس ويجب الحفاظ على هذه العزيمة”.

وختم الفرنسي: “لم يسجل بلايلي، وربما في هدف مرزوقي، كان الأخير قادرا على تمرير الكرة ليوسف، ولكنه فضل التسجيل ليثبت قدراته وهذه هي كرة القدم”.

“الشناوة” يبدعون ويعيدون هيبة 05 جويلية

يحقق فريق مولودية الجزائر بداية مثالية هذا الموسم، وهو الأمر الذي جعل أنصار المولودية يحنون للأيام الجميلة التي عاشها الفريق سابقا، حيث أصبح المركب الأولمبي لا يسع الحاضرين، رغم أن المباراة عادية في البطولة، وهو ما يؤكد العشق الكبير للأنصار تجاه ناديهم، وأكدوا للمرة الألف على أنهم الأفضل والوحيدون القادرون على ملعب 05 جويلية، بعدما حضر ما يقارب 60 ألف متفرج.

ورغم أن الحضور الجماهيري الكبير لأنصار المولودية مع ناديهم في الديار أو في التنقلات ليس وليد اليوم، بل هو عادة في النادي، إلى أن الصور التي زينت المدرجات هو التوافد الكبير من مختلف الأعمار، حيث عاد الكبار إلى الماعب رفقة أبنائهم، بالإضافة إلى الصور الجميلة التي صنعتها “الألتراس”، التي أكدت أن جماهير المولودية تصنف من الأفضل في العالم وليس في إفريقيا فقط، بعدما انفردت بأفضليتها محليا.

وتساءل الكثير حول كيفية التعامل مع ملعب علي لابوانت الجديد، معقل المولودية، الذي يسع لـ40 ألف متفرج، بعدما أصبح ملعب 05 جويلية لا يكفي أنصار الفريق، الذي شهد في لقاءين حضور حوالي 140 ألف متفرج، وهو ما يؤكد الشعبية الجارفة لعميد الأندية الجزائرية.

نتائج لقاءات يوم الجمعة:

م. البيض 1 ن. بارادو 0

م. الجزائر 4 ن. مقرة 0

ش. قسنطينة 2 ا. خنشلة 0