المولودية ترتقي إلى الرّتبة الثالثة

أُقيمت مساء السبت أربع مقابلات أخرى، من عمر الجولة الـ 18 لِبطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

واستعاد فريقا مولودية الجزائر ووفاق سطيف نغمة الانتصارات، بعد أربعة لقاءات بِلا فوز للأوّل، ومواجهتَين للأخير.

وسمح الفوز للمولودية بِالارتقاء إلى الرّتبة الثالثة، مُستغلّة تعثّر شبيبة الساورة داخل القواعد أمام اتحاد بسكرة.

وجلبت مولودية البيض أوّل انتصار لها خارج القواعد في بطولة الموسم الحالي، نظير ثاني خسارة داخل الدّيار لِاتحاد خنشلة في المنافسة ذاتها.

وتألّق الوافد الجديد إلى بيت مولودية الجزائر المهاجم علي هارون، بِتسجيل ثنائية مُفتتحا العدّاد.

وتُجرى المقابلتان المتبقيتان في تاريخ لاحق، بين شباب بلوزداد ومُضيّفه فريق مولودية وهران، وبين اتحاد العاصمة وشبيبة القبائل بِتيزي وزو. وذلك بِسبب مشاركة الشباب والشبيبة والاتحاد في رابطة أبطال إفريقيا وكأس “الكاف”.

وجاءت نتائج المقابلات على النّحو التالي:

م.الجزائر 2 – أ.الأربعاء 0 (بِالدّار البيضاء وبِمدرجات شاغرة، بِسبب العقوبة المسلّطة على “العميد”).

ش.الساورة 1 – ا.بسكرة 1

و.سطيف 2 – ن.مقرة 0

ا.خنشلة 0 – م.البيض 1

وتشكّلت لائحة الترتيب وفقا لِما يلي:

1- ش.بلوزداد 37ن (ناقص 3 مقابلات)

2- ش.قسنطينة 31ن (ناقص مقابلة)

3- م.الجزائر 30ن

4- ش.الساورة 29ن

5- و.سطيف 29ن

6- ا.العاصمة 25ن (ناقص 3 مقابلات)

7- م.وهران 25ن (ناقص مقابلة)

8- ا.خنشلة 24ن (ناقص مقابلة)

9- ن.مقرة 23ن

10- ا.بسكرة 23ن

11- م.البيض 22ن (ناقص مقابلة)

12- أ.الأربعاء 22ن

13- ج.الشلف 21ن (ناقص مقابلة)

14- ن.البارادو 17ن (ناقص مقابلة)

15- ش.القبائل 12ن (ناقص 3 مقابلات)

16- ه.شلغوم العيد 2ن (ناقص مقابلة)