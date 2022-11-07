المولودية ترمى طوق النجاة للعدّاء مولى

التحق العدّاء سليمان مولى بِنادي مولودية الجزائر لِألعاب القوى، بعد أن فسخت إدارة فريق شبيبة القبائل مُؤخّرا عقده.

وكان العدّاء مولى قد اشتكى في الفترة الأخيرة حرمانه من نادٍ يتكفّل به رياضيا، خاصة وأنه يخوض منافسات دولية كبيرة، بِدليل أنه تموقع خامسا في سباق 800م خلال بطولة العالم لِألعاب القوى التي احتضنتها أمريكا في الصيف الماضي، وأحرز ذهبية البطولة الإفريقية بِجزر موريس (800م)، وألعاب البحر المتوسط بِوهران (400م تتابع)، في ماي وجوان المُنصرمَين.

وبعد أن التزمت وزارة الشباب والرياضة بِتحييد عائق السكن، وإيجاده فريقا يتكفّل به رياضيا، سيتفرّغ العدّاء سليمان مولى لاحقا للمنافسات الكبرى، وفي طليعتها الألعاب الأولمبية المُقرّر تنظيمها بِالعاصمة الفرنسية باريس في صيف 2024.

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طمأن رئيس الاتحاد الجزائرية لِألعاب القوى ياسين لوعيل، الإثنين، العدّاء سليمان مولى.

وكان العدّاء مولى قد اشتكى مُؤخّرا معاناته، وطالب بِسكن يأويه، وتكفّلا رياضيا بعد أن فسخت إدارة نادي شبيبة القبائل عقده. رغم أنه أهدى إلى الجزائر عديد الميداليات في استحقاقات دولية كبيرة.

وقال ياسين لوعيل إن السلطات العمومية أبلغته أنها بِصدد تسوية جميع انشغالات ومستحقات رياضيي النخبة، بِمَن فيهم التابعين إلى ألعاب القوى.

وتابع رئيس اتحادية ألعاب القوى يقول إن السلطات العمومية تُولي عناية فائقة لِرياضيي المستوى العالي، وستُقدّم لهم كلّ المساعدات الممكنة، مع تذليل العقبات، حتى يتفرّغوا للمنافسات التي تنتظرهم، أبرزها أولمبياد العاصمة الفرنسية باريس في صيف 2024.

وكان رئيس اتحادية ألعاب القوى ياسين لوعيل قد برمج، الإثنين، لقاءً مع إدارة ملعب “5 جويلية 1962″، أثمر بِإبرام اتفاقية فحواها تخصيص ميدان “ساطو” التابع للمركب الأولمبي “محمد بوضياف”، تحت تصرّف العدّائين، على غرار سليمان مولى.

معاناة العدّاء سليمان مولى

ناشد العدّاء الجزائري سليمان مولى، الثلاثاء، وزارة الشباب والرياضة ووالي ولاية تيزي وزو بِمساعدته على المستوى الرياضي ومن الناحية الاجتماعية.

وقال العدّاء سليمان مولى إنه بِحاجة إلى سكن بِولاية تيزي وزو حيث أبصر النور ويُقيم هناك، كي يتفرّغ لِنشاطه الرياضي. مُشيرا إلى أن بعض الرياضيين استفادوا من “الهاجس” الذي ما زال يُؤرّقه، وفي الولاية رقم “15” وبلدية عزازقة تحديدا، وضرب مثلا بِمصارعات في رياضة الكاراتي.

وأضاف سليمان مولى إنه تعب من الوعود التي قطعها المسؤولون، دون أن تتجسّد على أرض الواقع.

أمّا رياضيا، فأعرب العدّاء مولى عن أسفه لِكون إدارة نادي شبيبة القبائل فسخت عقده. وأكثر ما حزّ في نفسه أن مسؤولي “الكناري” يُدلّلون ويُسمّنون لاعبي فرع كرة القدم بِأجور خرافية (أكثر من 15 مرّة من راتبه). يقول العدّاء المُختصّ في سباقَي 800م و400م تتابع، عبر موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”.

وحقّق العدّاء سليماني مولى (23 سنة) نتائج باهرة في الموسم المُنقضي، حيث أهدى الجزائر ميداليتَين ذهبيتَين في الألعاب الإفريقية بِجزر موريس وألعاب البحر المتوسط بِوهران، وتموقع خامسا في بطولة العالم بِمدينة يوجين الأمريكية، وبلغ نهائي الرابطة الماسية. فضلا عن تتويجات أخرى ومراكز طلائعية في السنوات التي سبقت هذه النسخة.