المولودية تريد بلايلي ومبولحي.. والترجي يراقب السباق

بعد انضمام بلعمري إلى العميد

أكدت مصادر متطابقة للشروق أن إدارة مولودية الجزائر وضعت في مفكرتها تدعيم الفريق بالحارس الدولي محمد رايس مبولحي، ويوسف بلايلي بعد نجاح الفريق في ضم المدافع جمال بلعمري.

دخلت إدارة مولودية الجزائر في مفاوضات مع الحارس الدولي الجزائري محمد رايس مبولحي لحراسة عرين الفريق، خاصة بعد مغادرة الحارس شعال إلى البطولة السعودية، فيما أكدت ذات المصادر أن مبولحي الذي يلعب لصفوف نادي القادسية الناشط في الدرجة الثانية السعودية بصدد دراسة اقتراح عميد الكرة الجزائرية، خاصة المشروع الرياضي الذي سطرته الإدارة من أجل إعادة الفريق إلى مكانته الأصلية وهي لعب الأدوار الأولى محليا وقاريا.

وفي نفس السياق، ربطت إدارة العميد الاتصال باللاعب الدولي يوسف بلايلي المتواجد بدون فريق منذ مغادرته لنادي أجاكسيو الفرنسي بسبب خلاف حاد مع إدارة الفريق، حيث اقترحت عليه مولودية الجزائر مبلغا ماليا “محترما” وعديد المزايا من أجل مزاملة جمال بلعمري في الفريق، يتزامن ذلك مع تلقى ابن مدينة وهران عديد العروض سواء محليا من البطل شباب بلوزداد، أو من خارج الجزائر في صورة الترجي التونسي الذي يريد استرجاعه، وكذا الزمالك المصري، بالإضافة إلى طرابزون سبور التركي، غير أن الدولي الجزائري لم يقرر مصيره بعد.

في ذات السياق، كان أحد الأندية اليونانية دخل في اتصالات مع الدولي الجزائري بواسطة أحد اللاعبين الجزائريين الذي لعب لسنوات في هذا البلد، غير أن بلايلي يكون قد رفض اللعب في بطولة لا تستهويه، رغم الإمكانات المقدمة له.

مولودية الجزائر الذي دخل سوق الانتقالات بقوة بعد ضم الدولي الجزائري جمال بلعمري، يهدف إلى تكوين فريق تنافسي الموسم القادم، من أجل لعب الأدوار الأولى ومزاحمة نادي شباب بلوزداد الذي توج برابع لقب على التوالي، ولتحقيق هذا المبتغى تسعى إدارة العميد لجلب العديد من اللاعبين الدوليين وإعادة الفريق إلى السكة الصحيحة، خاصة وأن المدافع بلعمري قال بصريح العباراة أنه اختار الفريق في دقائق معدودة، موجها رسالة صريحة إلى زملائه السابقين بلايلي ومبولحي للالتحاق به.