المولودية تستعيد كرسي الصّدارة وبلايلي هدّافا للبطولة

التشكيل الأساسي لِمولودية الجزائر في مواجهة جمعية الشلف، وتضامن "العميد" مع فلسطين.

انتهت مساء السبت فعّاليات الجولة الخامسة، من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

ولُعبت آخر أربعة لقاءات، أسفرت عن فوز مولودية الجزائر خارج القواعد أمام جمعية الشلف، واستعادتها لِكرسي الصّدارة، بعد أن استأثر به مُؤقّتا نادي البارادو.

وانهزم اتحاد خنشلة بِميدانه أمام الجار اتحاد بسكرة، فيما حصد نجم مقرة بِميدانه نقاط الفوز أمام نجم بن عكنون.

وانتهت جوارية الجنوب الغربي بين شبيبة الساورة والزّائر فريق مولودية البيّض، بِلا غالب ولا مغلوب.

وما زال نجم بن عكنون ومولودية وهران الفريقَين الوحيدَين، اللّذَين لم يتذوّقا بعد حلاوة الفوز. وبِالمُقابل، يبقى نادي البارادو الفريق الوحيد الذي لم يسقط بعد في فخّ الخسارة.

وعزّز متوسّط الميدان الهجومي يوسف بلايلي زعامته للائحة الهدّافين، بعد أن رفع غلّته إلى 5 أهداف، بِزيّ نادي مولودية الجزائر. مُتقدّما بِفارق هدف واحد عن الوصيف إبراهيم ديب مهاجم شباب قسنطينة.

وجاءت نتائج المقابلات كالتّالي:

ج.الشلف 0 – م.الجزائر 1

ا.خنشلة 0 – ا.بسكرة 1

ش.الساورة 0 – م.البيّض 0

ن.مقرة 3 – ن.بن عكنون 1

وتشكّلت لائحة الترتيب على النّحو التالي:

1- م.الجزائر 12ن

2- ن.البارادو 10ن (ناقص مقابلة)

3- ش.قسنطينة 9ن

4- ا.خنشلة 9ن

5- ش.الساورة 8ن

6- ج.الشلف 7ن

7- ن.مقرة 7ن

8- ش.القبائل 7ن

9- م.البيّض 7ن

10- ش.بلوزداد 6ن (ناقص مقابلة)

11- ا.العاصمة 6ن (ناقص مقابلة)

12- و.سطيف 6ن (ناقص مقابلة)

13- ا.بسكرة 6ن

14- ا.سوف 4ن

15- م.وهران 3ن

16- ن.بن عكنون 1ن