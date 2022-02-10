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رياضة

المولودية تستعيد نغمة الانتصارات

علي بهلولي
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المولودية تستعيد نغمة الانتصارات

فاز فريق مولودية الجزائر مساء الخميس، بِنتيجة هدف لِصفر على المضيف نادي شبيبة القبائل.

واحتضن ملعب “1 نوفمبر 1954” بِتيزي وزو أطوار هذه المباراة المتأخّرة، عن الجولة الـ 15 من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل. تحت إدارة حكم الساحة سعيد عوينة.

وسجّل هدف “العميد” في مرمى “الكناري” المهاجم حمزة زايدي، في الدقيقة الـ 78. لِيرفع ابن غرداية غلّته إلى 4 أهداف بِزيّ المولودية في بطولة الموسم الحالي. عِلما أن لائحة الهدّافين يتزعّمها مهاجم نادي البارادو أحمد النذير بن بوعلي، بِرصيد 10 أهداف.

واستعادت مولودية الجزائر نغمة الانتصارات، بعد خسارتَين متتاليتَين في البطولة الوطنية. بينما مُنيت شبيبة القبائل بِثالث هزيمة لها منذ انطلاق منافسة النسخة الحالية.

وتجمع المولودية بعد هذا الانتصار، 30 نقطة في المركز الـ 5. وتشغل الشبيبة الرّتبة الـ 9 بِرصيد 25 نقطة.

وتبقى تنقص شبيبة القبائل مباراة متأخّرة، تُلعب أمام الضيف نادي البارادو مساء الـ 14 من فيفري الحالي.

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