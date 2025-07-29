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رياضة

المولودية تستعين بمدرب سابق لـ “بن رحمة”

الشروق الرياضي
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المولودية تستعين بمدرب سابق لـ “بن رحمة”
ح.م
مدرب اللياقة البدنية سليم الأبرق بِزي نادي مولودية الجزائر.

استعانت إدارة نادي مولودية الجزائر بِخدمات تقني تونسي، سبق له وأشرف على اللاعب الدولي سعيد بن رحمة.

ويتعلّق الأمر هنا بِمدرب اللياقة البدنية سليم الأبرق، الذي يشغل هذا المنصب على مستوى فريق “العميد”. وقد بدأ عمله فعلا خلال المعسكر الإعدادي لِبطل الجزائر بِمدية طبرقة التونسية.

وعمل سليم الأبرق – البالغ من العمر 40 سنة – مدربا للياقة البدنية على مستوى نادي نيوم السعودي، منذ مطلع عام 2024 وإلى غاية جوان الماضي. علما أن المهاجم بن رحمة لعب لِهذا الفريق في النصف الأوّل من العام الحالي.

وقبل ذلك، زاول سليم الأبرق نفس الوظيفة في نادي الأهلي السعودي، ما بين 2016 و2023.

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