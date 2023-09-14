-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

المولودية تستهلّ الموسم الجديد في هذا الملعب

الشروق الرياضي
  • 436
  • 0
المولودية تستهلّ الموسم الجديد في هذا الملعب
ح.م

كشفت “الفاف”، الخميس، عن ملعب مباراة مولودية الجزائر والضّيف الصّاعد الجديد نجم بن عكنون.

وتندرج هذه المقابلة ضمن إطار الجولة الأولى، من عمر البطولة الوطنية لِموسم 2023-2024. وتُقام فعّالياتها السبت القادم على الساعة الرابعة عصرا.

وسيحتضن ملعب “عمر بن رابح” بِالدّار البيضاء أطوار هذه المواجة، وبِمدرّجات شاغرة، وذلك بِسبب العقوبة المُسلّطة على “العميد”، والتي يعود تاريخها إلى أواخر الموسم الماضي.

ومعلوم أن ملعب “5 جويلية 1962” كان قد خضع لِعملية ترميم في الفترة الأخيرة، وما زالت أبوابه لم تُفتح بعد. كما أن ميدان “عمر حمادي” بِبولوغين لا يملك رخصة احتضان المنافسات المحلّية.

وسيُشرف حكم الساحة عبد المؤمن توابتي، على إدارة هذه المباراة الجوارية.

مقالات ذات صلة
مُلاحظات ومُعطيات عن مباراة الجزائر والسنيغال

مُلاحظات ومُعطيات عن مباراة الجزائر والسنيغال

بلماضي يجلب 7 لاعبين جُدد لِمواجهة السنيغال

بلماضي يجلب 7 لاعبين جُدد لِمواجهة السنيغال

الإعلان عن قائمة المُتنافسين لِجائزة أحسن لاعب في العالم

الإعلان عن قائمة المُتنافسين لِجائزة أحسن لاعب في العالم

بلماضي يُوضّح إن كانت مواجهة السنيغال ستضبط قائمة لاعبي “الكان”

بلماضي يُوضّح إن كانت مواجهة السنيغال ستضبط قائمة لاعبي “الكان”

بلفضيل يلتحق بِبن زية في أذربيجان

بلفضيل يلتحق بِبن زية في أذربيجان

اتحاد العاصمة يطير نحو السعودية

اتحاد العاصمة يطير نحو السعودية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد