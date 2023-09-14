المولودية تستهلّ الموسم الجديد في هذا الملعب

كشفت “الفاف”، الخميس، عن ملعب مباراة مولودية الجزائر والضّيف الصّاعد الجديد نجم بن عكنون.

وتندرج هذه المقابلة ضمن إطار الجولة الأولى، من عمر البطولة الوطنية لِموسم 2023-2024. وتُقام فعّالياتها السبت القادم على الساعة الرابعة عصرا.

وسيحتضن ملعب “عمر بن رابح” بِالدّار البيضاء أطوار هذه المواجة، وبِمدرّجات شاغرة، وذلك بِسبب العقوبة المُسلّطة على “العميد”، والتي يعود تاريخها إلى أواخر الموسم الماضي.

ومعلوم أن ملعب “5 جويلية 1962” كان قد خضع لِعملية ترميم في الفترة الأخيرة، وما زالت أبوابه لم تُفتح بعد. كما أن ميدان “عمر حمادي” بِبولوغين لا يملك رخصة احتضان المنافسات المحلّية.

وسيُشرف حكم الساحة عبد المؤمن توابتي، على إدارة هذه المباراة الجوارية.