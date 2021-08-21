“المولودية تعيش حالة إفلاس والديون وصلت 204 مليار”

براهمية رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر:

كشف عمار برهمية، رئيس مجلس إدارة نادي مولودية الجزائر، عن وصول ديون النادي إلى 204 مليار سنتيم.

وقال براهمية، في تصريحات للإذاعة الجزائرية ، إن النادي يعيش في حالة إفلاس، على حد قوله، مما اضطره إلى ترشيد النفقات ومراجعة كافة الخطط المالية استعدادا للموسم المقبل.

ودافع براهمية عن التعاقدات التي أجراها النادي مع لاعبين من دوري الدرجة الثانية الجزائري، لافتا النظر إلى أن العهد الذي كان فيه النادي يتعاقد مع لاعبين بتكاليف تضر خزينة النادي قد انتهى. كما أوضح رئيس مولودية الجزائر، أن أي لاعب يريد الانضمام إلى الفريق عليه احترام المبادئ والقيم التي يسير عليها النادي، وأن يقبل بالشروط المالية الموضوعة تجنبا لما وصفه براهمية بأخطاء الماضي. وأشار براهمية إلى قبول عدد من لاعبي الفريق الموسم الماضي لمقترح تخفيض الرواتب والاستمرار مع الفريق في الفترة المقبلة.

وتابع أن كل الخيارات تبقى متاحة بخصوص التعاقد مع مدير فني جديد، مشيرا إلى عودة الفريق للتدريبات استعدادا للموسم الجديد 2022/2021 منتصف سبتمبر المقبل.