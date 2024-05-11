المولودية تقترب من اللّقب وصراع البقاء يشتعل بين وهران وبن عكنون

عزّزت مولودية الجزائر مساء السبت فرص نيل لقب البطولة الوطنية، فيما استعاد شباب بلوزداد مركز الوصافة.

وتعادلت مولودية الجزائر في خنشلة أمام الاتحاد المحلّي، وفاز شباب بلوزداد على جاره نجم بن عكنون، بينما تعادل شباب قسنطينة خارج القواعد أمام شبيبة القبائل.

وفي ذيل الترتيب وبعد تأكّد نزول اتحاد سوف إلى القسم الثاني، التقطت مولودية وهران أنفاسها بِتعادلها في بسكرة أمام الاتحاد المحلي، وخسارة نجم بن عكنون. حيث سيشتعل الصّراع بين “الحمراوة” والفريق العاصمي، لِتفادي مرافقة السوفيين إلى بطولة الدرجة الثانية.

وتألّق اللاعب الطوغولي ياوو أغبانيو مهاجم جمعية الشلف بِتوقيعه ثنائية في مرمى نادي البارادو، رافعا غلّته إلى 9 أهداف في بطولة الموسم الحالي.

نتائج المقابلات:

ا.خنشلة 1 – م.الجزائر 1

ش.بلوزداد 1 – ن.بن عكنون 0

ش.القبائل 0 – ش.قسنطينة 0

ن.البارادو 2 – ج.الشلف 3

ن.مقرة 1 – ش.الساورة 0

ا.بسكرة 0 – م.وهران 0

جدول الترتيب:

1- م.الجزائر 57ن

2- ش.بلوزداد 45ن

3- ش.قسنطينة 44ن (ناقص مقابلة)

4- و.سطيف 41ن

5- ا.العاصمة 39ن (ناقص 3 مقابلات)

6- ن.البارادو 36ن

7- ش.القبائل 35ن

8- ش.الساورة 33ن

9- ا.بسكرة 33ن

10- ا.خنشلة 32ن

11- م.البيّض 31ن

12- ج.الشلف 31ن

13- ن.مقرة 30ن

14- ن.بن عكنون 23ن (ناقص مقابلة)

15- م.وهران 23ن (ناقص مقابلة)

16- ا.سوف 7ن