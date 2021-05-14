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رياضة
رابطة أبطال إفريقيا

المولودية تكتفي بِالتعادل

علي بهلولي
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المولودية تكتفي بِالتعادل

اكتفى فريق مولودية الجزائر مساء الجمعة، بِنتيجة التعادل بِهدف لِمثله مع الضيف النادي البيضاوي المغربي.

واحتضن ملعب “5 جويلية 1962” أطوار هذه المباراة، لِحساب الدور ربع نهائي ذهاب من عمر منافسة رابطة أبطال إفريقيا. تحت إدارة حكم الساحة الإثيوبي باملاك وييسا تيسيما.

وسجّل هدف مولودية الجزائر المدافع ميلود ربيعي في الدقيقة الـ 83، بينما اهتزّت شباك حارس المرمى أحمد بوطاقة حامي عرين “العميد” بِهدف الوداد، من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 66.

وتبقى مأمورية أشبال المدرب نبيل نغيز صعبة في لقاء العودة، ولو أن التأهّل ليس أمرا مستحيلا.

وتُجرى مباراة العودة بِالمغرب، في الـ 22 من ماي الحالي على الساعة الخامسة مساءً بِالتوقيت الجزائري. تحت إدارة حكم الساحة جوشوا بوندو من بوتسوانا.

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