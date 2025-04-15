المولودية تنهزم بعد 11 مباراة بلا خسارة

سقط رائد البطولة الوطنية فريق مولودية الجزائر في مصيدة الخسارة، بِبجاية مساء الثلاثاء.

وخسرت المولودية بِهدف لِصفر أمام المضيّف أولمبيك أقبو، في مباراة متأخّرة عن الجولة الـ 21 من عمر البطولة الوطنية.

واحتضن ملعب “الوحدة المغاربية” بِبجاية أطوار هذه المواجهة، تحت إدارة حكم الساحة مصطفى غربال، الذي طرد قائد ومدافع المولودية أيوب عبدلاوي في الدقيقة الـ 83، بعد جمعه بطاقتَين صفراوَين.

ولم يتمتّع عبدلاوي بِعودته إلى البطولة الوطنية، ذلك أنه كان غائبا عن المولودية بِسبب عقوبة الإيقاف لِمدّة 4 لقاءات نافذة.

وأشهر غريال 11 بطاقة صفراء: 6 ضد المولودية، و5 ضد الأولمبيك، دون احتساب طرد عبدلاوي.

وأمضى الهدف الوحيد والثمين لِأولمبيك أقبو في الدقيقة الـ 79، المهاجم عبد الحق حسكر من ركلة جزاء. رافعا رصيده إلى 3 أهداف في البطولة.

وسقطت المولودية في فخّ الهزيمة، بعد 11 مباراة في البطولة الوطنية بلا خسارة، بينما حصد الأولمبيك أول انتصار له بعد 7 لقاءات بلا فوز في البطولة والكأس.

وتجمّد رصيد مولودية الجزائر عند النقطة 41 في الصّدارة، متقدّمة عن الوصيف شباب بلوزداد بِفارق نقطة واحدة. ويملك أولمبيك أقبو 25 نقطة في الرتبة الـ 11.

وتنقص رجال المدرب خالد بن يحي مباراة أُخرى متأخّرة، تحمل طابعا جواريا أمام اتحاد العاصمة، عن الجولة الـ 22. وما زالت رابطة الكرة المحترفة لم تضبط بعد تاريخها.