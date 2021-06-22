المولودية تُصدر عقوباتها ضد رباعي الملهى الليلي

أصدرت إدارة نادي مولودية الجزائر، الثلاثاء، الأحكام النهائية بِشأن أربعة من لاعبي فريقها الكروي تورّطوا في فضيحة أخلاقية مُؤخّرا.

ويتعلّق الأمر بِكلّ من: المهاجمَين توفيق عدادي وبلال بن ساحة والمدافعَين وليد علاتي وميلود ربيعي، الذين اعترفوا بِارتيادهم ملهى ليليٍّ.

وجاءت الأحكام النهائية وفقا لِمايلي: إيقاف عدادي لِمدّة 6 أشهر، وتحويله إلى الفريق الرديف، وخصم ثلاثة أشهر من أجرته، وإلزامه بِتسديد غرامة مالية بِقيمة مليونَي (2) دينار.

إيقاف علاتي وبن ساحة إلى غاية نهاية الموسم الكروي الحالي، وتحويلهما إلى الفريق الرّديف، وخصم ثلاثة أشهر من أجرتَيهما، وإلزامهما بِتسديد غرامة مالية بِقيمة مليون ونصف المليون دينار لِكلّ واحد منهما.

خصم شهرَين من أجرة ربيعي، وإلزامه بِتسديد غرامة مالية قيمتها مليون دينار.

وفسّرت إدارة “العميد” الحكم الصادر ضد ميلود ربيعي، بِكونه الوحيد الذي قدّم تبريرات أوجبت تخفيف العقوبة.

وبِاستثناء عدادي الذي تنقضي مدّة عقده مع مولودية الجزائر صيف 2022، فإن نظيرتها لدى زميله علاتي تنتقضي في الفاتح من جويلية المقبل، مقابل الـ 23 من جويلية القادم لِربيعي، والـ 21 من أكتوبر المقبل لِبن ساحة.