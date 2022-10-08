المولودية تُطيح بِرائد الترتيب

كبّد فريق مولودية الجزائر مساء السبت نادي شباب قسنطينة رائد ترتيب بطولة حظيرة النخبة، أوّل خسارة.

وفازت المولودية بِقسنطينة في مباراة لُعبت بِمدرجات شاغرة، بِسبب العقوبة المُسلّطة على “السنافر”. ضمن إطار الجولة السابعة من عمر البطولة الوطنية.

وحصد فريقا مولودية البيّض واتحاد خنشلة نقاط مقابلتَيهما داخل القواعد أمام هلال شلغوم العيد و مولودية وهران، على التوالي.

وتألّق مهاجم المولودية خير الدين مرزوقي بِتوقيعه ثنائية، رافعا رصيده إلى ثلاثة أهداف في بطولة الموسم الجديد.

وكانت هذه الجولة قد عرفت مساء الجمعة تنظيم مباراة نجم مقرة وضيفه أمل الأربعاء، وانتهت بِنتيجة التعادل السلبي. بينما تأجّلت أربع مقابلات أخرى إلى تاريخ لاحق، بِسبب انشغال أربعة أندية بِمنافستَي رابطة أبطال إفريقيا وكأس “الكاف”.

وجاءت نتائج المقابلات كالتالي:

ش.قسنطينة 0 – م.الجزائر 2

م.البيّض 1 – ه.شلغوم العيد 0

ا.خنشلة 1 – م.وهران 0

وتشكّل جدول الترتيب على النّحو التالي:

1- ش.قسنطينة 14ن

2- ش.بلوزداد 12ن (ناقص 3 مقابلات)

3- ا.العاصمة 12ن (ناقص مقابلتَين)

4- أ.الأربعاء 11ن

5- م.الجزائر 11ن (ناقص مقابلة)

6- م.البيّض 10ن

7- ج.الشلف 9ن (ناقص مقابلة)

8- ا.خنشلة 9ن (ناقص مقابلة)

9- و.سطيف 8ن (ناقص مقابلتَين)

10- ا.بسكرة 7ن (ناقص مقابلة)

11- ش.الساورة 7ن (ناقص مقابلة)

12- ن.مقرة 6ن

13- م.وهران 6ن

14- ش.القبائل 4ن (ناقص مقابلتَين)

15- ن.البارادو 4ن (ناقص مقابلتَين)

16- ه.شلغوم العيد 1ن