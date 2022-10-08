-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

المولودية تُطيح بِرائد الترتيب

علي بهلولي
  • 32
  • 0
المولودية تُطيح بِرائد الترتيب
الأرشيف
أوّل انتصار للمولودية خارج القواعد.

كبّد فريق مولودية الجزائر مساء السبت نادي شباب قسنطينة رائد ترتيب بطولة حظيرة النخبة، أوّل خسارة.

وفازت المولودية بِقسنطينة في مباراة لُعبت بِمدرجات شاغرة، بِسبب العقوبة المُسلّطة على “السنافر”. ضمن إطار الجولة السابعة من عمر البطولة الوطنية.

وحصد فريقا مولودية البيّض واتحاد خنشلة نقاط مقابلتَيهما داخل القواعد أمام هلال شلغوم العيد و مولودية وهران، على التوالي.

وتألّق مهاجم المولودية خير الدين مرزوقي بِتوقيعه ثنائية، رافعا رصيده إلى ثلاثة أهداف في بطولة الموسم الجديد.

وكانت هذه الجولة قد عرفت مساء الجمعة تنظيم مباراة نجم مقرة وضيفه أمل الأربعاء، وانتهت بِنتيجة التعادل السلبي. بينما تأجّلت أربع مقابلات أخرى إلى تاريخ لاحق، بِسبب انشغال أربعة أندية بِمنافستَي رابطة أبطال إفريقيا وكأس “الكاف”.

وجاءت نتائج المقابلات كالتالي:

ش.قسنطينة 0 – م.الجزائر 2

م.البيّض 1 – ه.شلغوم العيد 0

ا.خنشلة 1 – م.وهران 0

وتشكّل جدول الترتيب على النّحو التالي:

1- ش.قسنطينة 14ن

2- ش.بلوزداد 12ن (ناقص 3 مقابلات)

3- ا.العاصمة 12ن (ناقص مقابلتَين)

4- أ.الأربعاء 11ن

5- م.الجزائر 11ن (ناقص مقابلة)

6- م.البيّض 10ن

7- ج.الشلف 9ن (ناقص مقابلة)

8- ا.خنشلة 9ن (ناقص مقابلة)

9- و.سطيف 8ن (ناقص مقابلتَين)

10- ا.بسكرة 7ن (ناقص مقابلة)

11- ش.الساورة 7ن (ناقص مقابلة)

12- ن.مقرة 6ن

13- م.وهران 6ن

14- ش.القبائل 4ن (ناقص مقابلتَين)

15- ن.البارادو 4ن (ناقص مقابلتَين)

16- ه.شلغوم العيد 1ن

مقالات ذات صلة
محرز يتحدّث عن مستقبله

محرز يتحدّث عن مستقبله

شعيبي يكشف عن مركزه ولاعبه المُفضّلَين

شعيبي يكشف عن مركزه ولاعبه المُفضّلَين

ميسي يتّخذ قرارا هامّا

ميسي يتّخذ قرارا هامّا

الساورة تخوض مباراة العودة بِهذا الملعب

الساورة تخوض مباراة العودة بِهذا الملعب

التلاعب بِأعمار اللاعبين في بلد إفريقي نال رئيسه “الكرة الذهبية”!

التلاعب بِأعمار اللاعبين في بلد إفريقي نال رئيسه “الكرة الذهبية”!

قديورة: لا يزال محبطا لعدم التأهل إلى المونديال

قديورة: لا يزال محبطا لعدم التأهل إلى المونديال

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد