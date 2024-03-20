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رياضة

المولودية تُعمّق الفارق في الصّدارة

الشروق الرياضي
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المولودية تُعمّق الفارق في الصّدارة

عمّقت مولودية الجزائر مساء الأربعاء، الفارق في صدارة لائحة ترتيب بطولة القسم الوطني الأوّل.

وفازت المولودية بِنتيجة (2-3) على الجار نجم بن عكنون، في مباراة متأخّرة عن الجولة الـ 16.

واحتضن ملعب “عمر بن رابح” بِالدّار البيضاء أطوار هذه المواجهة، تحت إدارة حكم السّاحة الدولي لحلو بن ابراهم.

وسجّل ثلاثية مولودية الجزائر كلّ من: سفيان بيازيد في الدقيقة الـ 39 (ركلة جزاء)، وحارس النّجم محمد الأمين زيماموش ضدّ مرماه في الدقيقة الـ 48، وأيوب غزالة في الدقيقة الـ 70.

وأمضى توقيعَي نجم بن عكنون كلّ من: عبد العلي حاجي في الدقيقة الـ 59، وعبد الرحمان حشود في الدقيقة الـ 76.

ورفع بيازيد غلّته إلى 8 أهداف، بينما افتتح غزالة العدّاد. وصار حاجي وحشود يملكان رصيد 5 أهداف لِكليهما.

وحصد “العميد” ثالث انتصار تواليا، في حين تجمّدت انتصارات نجم بن عكنون بعد فوزه في أربعة لقاءات متتالية.

وباتت مولودية الجزائر تحوز 46 نقطة في الصّدارة، مُتقدّمة عن الوصيف شباب قسنطينة بِفارق 12 نقطة، ويشغل نجم بن عكنون الرّتبة الـ 14 بِرصيد 19 نقطة.

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